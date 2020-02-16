مطالب بتعديل المواصفة القياسية للجبنة الرومي

طالبت شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة العمل على تعديل المواصفة القياسية للجبنة الرومي، مراعاة طبيعة البيئة كون أن هذا المنتج صحي وطبيعي، ولا يدخل فيه أي مواد إضافية.

وتتميز المواصفة الجديدة بأنها منعت استخدام أي دهون أو زيوت نباتية بخلاف دهن اللبن .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية، بحضور بعض ممثلى شعب بمحافظات أخرى للاعتراض بشكل رسمي على تعديل المواصفة القياسيه للجبنة الرومي.

ويأتى الاجتماع نتيجة قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، بالموافقة على مواصفة جديدة لـ4 أنواع من الجبن «رومى، وشيدر، وفيتا، وموزاريلا»، تحت رقم ١٠٠٧/٤ لسنة ٢٠٢٠، خلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة رقم 333، في 3 فبراير الجاري.

كما يأتي تمهيدا للاعتماد الوزاري وإصدار قرار منح الصناع مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم على ألا تطبق المواصفة الجديدة على الجبن المنتجة بتاريخ سابق لصدور القرار.

وأوضح رامى المنوفى سكرتير شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية أن هذا الاجتماع حضره رئيس غرفة الصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلي ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية .

وأشار المنوفى إلى حضور الدكتور رضا عبد الجليل مدير اللجنة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية ولفيف من كبار أصحاب مصانع الجبنة والتجار.

واستعرض المهندس عمرو أبو داود نائب رئيس الشعبة والمتحدث الرسمي للشعبة بعض البنود الفنية التي يجب تعديلها وذلك للحفاظ علي المنتج من الانقراض.

الغلاف الخارجي للجبنة الرومي يحمي الطبقة الداخلية

وأشار إلى أن الحضور طالبوا بمراعاة طبيعة البيئة وإلى أن هذا المنتج صحي ١٠٠% وطبيعي ولا يدخل فيه أي مواد إضافية.

وأوضح أن المواصفة الجديدة تتميز بأنها منعت استخدام أي دهون أو زيوت نباتية بخلاف دهن اللبن، حيث شدد الحاضرون على أن الغلاف الخارجي للجبنة الرومي يحمي الطبقة الداخلية وأن المستهلك النهائي لا يأكل هذه الطبقة .

وأوضح سكرتير شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية أنه تم المطالبة بتعديل المواصفة القياسية الخاصة بأخذ العينات والسماح بأخذ ٥ عينات مماثلة وأخذ متوسط كما هو الحال في المواصفة العالمية وإن كانت في الحدود المسموح بها يتم الإنذار فقط .

ولفت المنوفى إلى أنه تم الاتفاق علي إنشاء مدرسة فنية لتدريب وإعداد العاملين بالمصانع ، واتفق الحاضرون أيضاً علي إعداد دراسة علمية بها جميع بنود تعديل المراد تعديلها بمشاركة دكاترة من كلية الزراعة وأهل المهنة وتقديمها لهيئة المواصفات والجودة.

كما قام إيهاب شرابيه نائب رئيس مجلس إدارة شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية بالتواصل مع دكتور مرسى السودة رئيس قسم الألبان بكلية الزراعة لحضور الاجتماع.

ولفت المنوفى إلى أن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية قد أشاد بدور شعبه الألبان بالإسكندرية ودورها الكبير واهتمامها بمشاكل الصناعة في مصر ووصفها بأنها قويه وبها مجموعة متميزة يسعون للصالح العام.