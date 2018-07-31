مطالب بتدخل «الرقابة الصناعية»و«الصادرات والواردات»لضبط أسعار السيارات

■ سعاد الديب: غياب الآليات دفع التجار لتحقيق أقصى ربح ■ حسن سليمان: الأمل تفسخ التعاقد مع موزعين لمخالفة السعر الرسمىالمال-خاصتشهد سوق السيارات انتشارًا لظاهرة الأوفر برايس للأنواع والموديلات، فى ظل غياب رقابة حقيقية على السياسيات التسعيرية سواء على المصنعين، أو الوكلاء، أو الموزعين.يقصد بال





■ سعاد الديب: غياب الآليات دفع التجار لتحقيق أقصى ربح

■ حسن سليمان: الأمل تفسخ التعاقد مع موزعين لمخالفة السعر الرسمى



المال-خاص

تشهد سوق السيارات انتشارًا لظاهرة الأوفر برايس للأنواع والموديلات، فى ظل غياب رقابة حقيقية على السياسيات التسعيرية سواء على المصنعين، أو الوكلاء، أو الموزعين.

يقصد بالأوفر برايس، أن يقوم موزع أو تجار سيارات ببيع السيارة بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من الوكيل، فى محاولة لاستغلال عدم توافر السيارة، بهدف تحقيق أقصى هامش ربح ممكن.

تصاعدت مطالب بضرورة تدخل مصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لوضع تسعير عادل للسيارات، لا سيما مع المبالغة التى تشهدها أنواع السيارات خلال الفترة الحالية.

قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن الحرية الاقتصادية جعلت تسعير السيارات يخضع لقوى الطلب والعرض، الأمر الذى دفع كبار التجار للمغالاة فى أسعار الأنواع سواء المنتجة محليًا، أو المستوردة من الخارج.

تابعت: «ومع غياب آلية محددة لتحديد السعر العادل لأنواع السيارات لجأ الوكلاء والموزعين للإعلان عن أسعارهم بحرية كاملة بناء على حجم الطلب عليها، بما يضمن له أقصى هامش ربح ممكن.

اقترحت عددًا من الوسائل التى تمهد الطريق أمام ضبط إيقاع أسعار سوق السيارات ممثلة فى أن تتولى مصلحة الرقابة الصناعية مسئولية تحديد أسعار السيارات المنتجة فى مصر، عبر حساب التكلفة الإنتاجية، وتحديد هامش ربح معقول للمصنع.

حددت أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مسئولية الرقابة وتحديد أسعار السيارات المستوردة، بناء على الفواتير الوارده مع السيارة، واحتساب القيمة الجمركية، ومصاريف النقل، ومن ثم تحديد أقصى ربح للعميل وفقًا للمعايير العالمية، وبناء على مستويات الدخول التى تعانى الثبات رغم ارتفاع معدلات التضخم.

طالبت مصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بضرورة وضع حد أقصى للزيادات فى أسعار السيارات، بعد حالة الانفلات التى تشهدها حاليًا، فى ظل عدم وجود رقابة حقيقية عليه.

أشارت إلى أن الوكلاء والمستوردين لجأوا عقب قرار التعويم لاختبار مدى تقبل العميل للزيادات التى يجريها على أنواع السيارات التى يتولى بيعها، التى أوضحت تقبله للزيادات فى ظل رغبته فى الشراء.

قال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء لادا وبى واى دى، إن الفترة الأخير شهدت سوق السيارات غياب العديد من الطرازات، لا سيما التى تخاطب شريحة الدخول المتوسطة، مع ارتفاع معدلات الطلب عليها.

تابع: »رغم حالة النمو المتباطئ لمبيعات السوق إلا أن الوكلاء والمصنعين لا يزالون ليدهم بعض التخوفات من زيادة معدلات الإنتاج، أو زيادة وارداتهم من السيارات، بعد الصدمة التى عانوها عقب قرار تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، وهبوط مستويات البيع طوال عام 2017«.

أشار سليمان إلى أن مع ضعف الإنتاج، وواردات المستوردين من السيارات، مقارنة بحجم الطلب، لجأ موزعين وصغار التجار لاستغلال غياب تلك الطرازات وبيعها بسعر أعلى من السعر الرسمى فى محاولة لتعظيم الربح له، موضحًا أن الأوفر برايس بلغ فى طرازات بى واى دى ولادا ما يقرب من 7 آلاف جنيه.

تابع: «مع ارتفاع الطلب لجأت الأمل لتحقيق التشغيل الكامل لمصانعها بالعاشر من رمضان للحد من ارتفاع الطلب، والقضاء على الأوفر برايس بتوفير السيارات، علاوة عن الضغط على الموزعيين للالتزام بالأسعار الرسمية».

أشار إلى أن الأمل تمتلك 5 معارض لها لبيع سيارات لادا وبى واى دى، إلى جانب اعتمادها على 10 موزعين لضمان انتشار السيارة فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالتالى من السهل التعرف على أى محاولة للبيع بالأورفر برايس، بديلًا عن السعر الرسمى.

كشف عن قيامة بإخراج شركتين من شبكة توزيع بى واى دى ولادا خلال الشهرين الماضيين، بعد ان امتنعا عن بيع السيارات بالسعر الرسمى، واستغلال عدم توافر السيارة بالمضاربة على السعر لتحقيق أعلى عائد.

أشار إلى أن إجمالى ما يباع يومياً من طرازات العلامتين سواء بمعارض الأمل أو شبكة الموزعيين يصل إلى 40 سيارة يوميًا، مع فرض رقابة على الأسعار المعلنة من قبل الشركة.

قال حمادة علام، مدير مبيعات رينو بشركة الميكانيكيون العرب، الموزع المعتمد لكيا ورينو، إن استعادة الوكيل لظاهرة الأوفر برايس يتحملها المصنع والوكيل، مع ضعف الكميات المنتجة، والطرازات المستوردة رغم توافر الطلب.

أشار علام إلى أن توافر الطلب وندرة المعروض دفع الموزعين والتجار لاستغلال تلك الفترة فى بيع العديد من الطرازات والأنواع بسعر أعلى، استغلالًا لحاجة العميل لتنفيذ الشراء.

أوضح أن قرار الوكيل بفسخ التعاقد مع أحد من شبكة موزعيه نتيجة عدم التزامه بالسعر الرسمى أمر مستبعد، لا سيما أن غالبية شركات السيارات تعتمد على شبكة الموزعين فى تمويل عمليات توريد السيارات، مع ارتفاع تكلفة الاستيراد، بعد قرار التعويم، على أن يتولى الوكيل المسئولية الكاملة لاستيراد متطلبات خدمات ما بعد البيع مثل قطع غيار ومعدات.

بين أن الموزع يقوم بسداد قيمة حصته من السيارات بالكامل قبل الحصول عليها، وبالتالى فإن من حقه بيعها بالسعر الذى يراه الأنسب له من حيث الربح، بغض النظر عن السعرالرسمى المعلن من قبل الوكيل.

أضاف أن بعد سداد الموزع لقيمة السيارة ليس من حق الوكيل التدخل فى السياسية التسعيرية لموزعيه، إلا فى حالة واحدة، هى أن يقوم بحرق الأسعار، الأمر الذى يدفع الوكيل لإنهاء عقد التوزيع لحمايه علامته التجارية وسمعتها.

حدد علام الأسباب التى قد تدفع الوكيل لإنهاء التعاقد مع الوكيل، من بينها، عدم قدرته على تحقيق المستهدف من البيع، ورفضه لاستلام صفقة من طرازات محددة بسبب ضعف الإقبال عليها، والبيع بسعر أقل من السعر الرسمى.