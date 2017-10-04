مطالب بتخفيض الرسوم وتسريع إجراءات قيد بورصة النيل

❏ عمارة: تفعيل القيد الإلكترونى ضرورى ❏ حمدي: أسعار شركات التقييم مبالغ فيهامصطفى طلعتسلط مجلس إدارة البورصة الجديد، الضوء على سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعروفة بـ«بورصة النيل» أو «نايلكس»، فى خطوة للاهتمام بالسوق الصغيرة، بعد تقلص عدد الشركات المقيدة، وتراجع دو

❏ عمارة: تفعيل القيد الإلكترونى ضرورى

❏ حمدي: أسعار شركات التقييم مبالغ فيها



مصطفى طلعت

سلط مجلس إدارة البورصة الجديد، الضوء على سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعروفة بـ«بورصة النيل» أو «نايلكس»، فى خطوة للاهتمام بالسوق الصغيرة، بعد تقلص عدد الشركات المقيدة، وتراجع دور الرعاة.

وأكد محمد فريد، رئيس البورصة الحالى، خلال اجتماعه برعاة قيد «النايلكس»، أن قدرة السوق الصغيرة أن تصبح منصة لتمويل توسعات الشركات الجادة.

وشهدت بورصة النيل خلال الأعوام الأخيرة عزوفاً واضحاً لرعاة القيد، عن رعاية أى شركات جديدة لقيدها ببورصة النيل، مع التركيز على أنشطة الاستشارات المالية، وتقييم الشركات، الأمر الذى أدى لانكماش عدد الشركات المقيدة بالسوق.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 32 شركة، قيدها من خلال 11 راعيًا فقط، فى حين يوجد 23 راعياً خارج نطاق الخدمة، وعلى مدار تدشين بورصة النيل قيد 47 شركة، شطب منها 15، وتبقى 32، المتواجدة حالياً.

وطالب الرعاة بحتمية تخفيض رسوم القيد على الشركات، وسرعة إنهاء وفحص المستندات والإجراءات المتعلقة بالقيد، ومطالبة إدارة البورصة بترويج أكبر لبورصة النيل، ودعم الشركات المتداول عليها حالياً.

قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، أن مجلس إدارة البورصة لديه النية والقدرة على تنشيط بورصة النيل، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحاً خلال اجتماع الرعاة الأخير، مع رئيس البورصة، إذ لم يشهد الاجتماع إلقاء اللوم على أحد الأطراف بشأن أسباب تأخر نشاط «النايلكس»، لكن الهدف كان الخروج بالسوق إلى النور.

وأشار «عمارة» إلى أن فكرة إطالة الإجراءات وفحص مستندات القيد وارتفاع مصاريف القيد، تعد أبرز العقبات التى تواجه الشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل، ما وعدت البورصة بتسريعه، من خلال تفعيل نظام القيد الإلكترونى، كما وعد رئيس البورصة بإمكانية النظر فى تخفيض مصاريف القيد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل»، أن هناك تصور مبدئى من رعاة القيد، أن تكون نماذج القيد إلكترونية، من خلال توافر نموذج القيد على الموقع الإلكترونى لبورصة النيل، وأن يكون لكل راع «كلمة مرور» تمكن من خلالها الدخول وتقديم أوراق القيد.

وأكد أن إطالة الإجراءات يؤدى فى النهاية إلى قيام الشركات بفسخ التعاقد وإضاعة أتعاب الدراسات، والتأهيل على شركات الراعية، وبالتالى عدم قدرتها على البقاء، ما أكدت عليه البورصة بأنها ظروف سوق، ولا دخل لها فيها.

وفى السياق ذاته، أكد أحمد حمدى، المدير المالى بشركة جراند إنفستمنت القابضة، أن هناك توافقات بين رعاة القيد والمجلس الجديد، على ضرورة الاهتمام ببورصة النيل، باعتبارها منصة تمويل مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك أدوار على الرعاة للاهتمام بإدراج طروحات جديدة للسوق، وعلى البورصة أن ترفع دورها فى التنشيط والترويج.

وقال إن شركات الاستشارات المالية تبالغ فى أسعار دراسات التقييم، واقترح أن تتخصص الشركات القابضة فى الرعاية فيما تتخصص الأخرى فى الاستشارات المالية، مشيرا إلى أن شركات الاستشارات تحصل على عمولة لا تقل عن 50 ألف جنيه، لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، وهو رقم مبالغ فيه، كما أن الرعاة يدفعون اشتراك سنوى مقابل تجديدة رخص الرعاة.

وطالب بوضع بروتوكول يضم جميع الشركات، يشترط أن يقيد كل راع بين 5 إلى 6 شركات كحد أدنى، فى العام، مشيرا إلى أن «جراند» كانت ترعى 5 شركات لكن تراجع عنهم نتيجة طول إجراءات القيد.

وأكد رئيس البورصة خلال اجتماعه بالرعاة، أن هناك ضرورة لتوسع الرعاة فى إصدار دراسات وأوراق بحثية، عن الشركات التى تقوم برعايتها، فضلا على العمل الجاد لجذب وقيد شركات قوية مالياً، مؤكدا على تفعيل القيد الإلكترونى لتسهيل إجراءات القيد.

وأشار إلى أنه من الضرورى تنسيق الرعاة مع الشركات المقيدة، لعقد اجتماعات مشتركة لإطلاع المراكز والإدارات البحثية على تطورات العمل بها، حتى يتسنى لها إصدار دراسات عن الشركات المقيدة لتعريف المتعاملين بأحدث التطورات، والبيانات، وخطط العمل، فى ضوء ما أعلن عنه، وبالقواعد المنظمة فى هذا الإطار.