مطالب بالاستفادة من تجربتي المغرب وكوريا لتعميق صناعة السيارات

· صلاح الكموني: المصانع الكورية تنتج السيارة وتصدرها دون تدخل حكومي





عبد السلام عبد الجواد: المغرب نجحت في جذب الشركات الأم للاستثمار المباشر





علي توفيق: ضرورة الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة.. وندرس الاستفادة من ميركسور





أحمد شوقي



طالب عدد من العاملين بسوق السيارات بالاستفادة من التجارب الدولي لتعميق الصناعة وزيادة نسب المكونات المحلية.

ورصد البعض تجربتين رئيسيتين يمكن التعامل معهما الأولى تتعلق بالمغرب التي قدمت نموذجًا رائدًا في جذب الشركات العالمية وتحفيز التصدير والثانية تتعلق بكوريا الجنوبية التي أصبحت رقمًا رئيسيا في صناعة السيارات العالمية والتي يمكن الاستفادة منها في التغلب على عقبات البيروقراطية والروتين الحكومي وغيرها.



** تجربة كوريا الجنوبية



ويرى الدكتور صلاح الكموني رئيس شركة الكموني للسيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات كوريا الجنوبية تمكنت خلال سنوات قليلة من تحقيق نهضة صناعة كبيرة في قطاع السيارات

وأوضح أن فترة الثمانينيات قد شهدت زيارة من أحد الوفود الكورية إلى مصانع شركة النصر للسيارات؛ حيث أبدى الوفد الكوري رغبته الاستفادة من تجربة الشركة في التصنيع؛ لكن الأمر اختلف بشكل كامل في الوقت الراهن؛ حيث تقدمت كوريا بشكل كبير في حين أغلقت شركة النصر للسيارات.



واستطرد أن الحكومة الكورية اسهمت في تحقيق هذه النهضة عبر دراسات واسعة تمكنت على خلفيتها من تبني مجموعة من السياسات التحفيزية والتي جاء في مقدمتها تخصيص الأراضي للمصانع بالقرب من موانئ التصدير والتخلص من الإجراءات الحكومية والبيروقراطية بما تتضمنه من إشراف ورقابة؛ لتكتفي الشركات بجهودها الذاتية في سبيل دعم تنافسيتها العالمية.



وأشار إلى أن الأمر مختلف في مصر بشكل كبير إذ لا بد من عشرات الموافقات لتأسيس المصانع ولطرح منتج جديد في السوق وكذلك الأمر في حالة التصدير في حين أن المصنع الكوري يقوم بتصنيع السيارة بشكل كامل وتصديرها دون تدخل حكومي في أي خطوة- وفقا له



** التجربة المغربية



يقول اللواء عبد السلام عبد الجواد نائب رئيس رابطة تجار السيارات إن صناعة السيارات في مصر لا زالت دون مستوى الطموحات بسبب غياب التنسيق بين الأطراف ذات الصلة بها

وقال “الحكومة من جانبها تتخذ العديد من القرارات والتشريعات المنظمة للسوق دون أن تدخل في مشاورات مع المصانع التي ستتولى تنفيذ هذه القرارات بما يجعلها في كثير من الحالات غير قابلة للتنفيذ الأمر الذي يتطلب اجتماعات مشتركة بين المصنعين والجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتحديد السياسات المطلوبة لتصنيع سيارة بجودة عالية وبسعر تنافسي”.



وأكد أهمية مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات السيارات العالمية سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات؛ بحيث يتم التعاقد من خلال الحكومة مع الشركات الأم للاستثمار في مصر بشكل مباشر وليس من خلال الوكلاء؛ بما يحفظ فرص التصدير من مصر للأسواق المختلفة.



واستطرد أن التجربة المغربية تعتبر مثالًا رائدًا في هذا المجال حيث تمكنت من جذب العديد من شركات السيارات العالمية التي حققت تقدمًا كبيرا على طريق التصدير للأسواق المجاورة وكذلك تصدير المكونات للمصانع التابعة في أوروبا.

وأشار إلى أنه في حالة الاستثمار المباشر من جانب الشركات الأم فإنها ستلجأ لحظر التصدير لأسواق معينة إلا من خلال المصنع المحلي.



وأوضح أن الأمر ينطبق أيضًا على الصناعات المغذية؛ مقترحًا أن تقدم إحدى الجهات الحكومية على التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإطارات بمختلف أنواعها لتغطية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للأسواق المجاورة؛ على أن تكون تتوزع نسب الشراكة بواقع 49% للشركة العالمية و51% للجانب المصري؛ وتمنح الشركة الحوافز اللازمة لتصنيع كافة الإطارات بمختلف المقاسات بداية من الدراجات النارية وصولا للشاحنات الكبيرة على أن يتم إلزام الشركة العالمية بالتصدير.



وأشار إلى أن الطاقة الاستهلاكية للسوق المحلية كبيرة جدا وتعتبر أحد حوافز الاستثمار أمام الشركات العالمية حيث تستوعب السوق نحو 10 ملايين إطار سنويًا موضحًا أن استثمارات هذا المصنع قد تصل لنحو ملياري دولار ويمكنه تغطية هذه التكلفة خلال 4 سنوات.

واستطرد أن مشاركة المصانع العالمية في الاستثمارات المحلية تعد فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع إلى مصر بغرض تعميق الصناعة على نحو حقيقي؛ موضحا أن ذلك يتطلب تعاونا من جانب هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة ورجال الأعمال بالإضافة إلى القطاع المصرفي للمشاركة في التمويل.



** شروط



وأكد على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية لدعم الصناعة المحلية عبر فتح قنوات للتصدير كما برزت في هذا المجال كل من تونس والمغرب؛ مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع دول الكوميسا وكذلك دول تجمع الميركسور؛ حيث تدرس الرابطة فرص التصدير لهذه الدول.

وبالنسبة لإمكانات الاستفادة من اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية للتصدير قال توفيق إن مصر تصدر منتجات لأوروبا تشمل زجاج السيارات والبطاريات وبعض المنتجات البلاستيكية؛ موضحًا إلى أنه لم يتم تحقيق نمو ملحوظ في التصدير لهذه الدول منذ 2011 بسبب حالة عدم الاستقرار التي سادت في بعض الفترات.