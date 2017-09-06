مطالب بالاحتفاء بفريق الجمباز الإيقاعى المصرى

ياسمين فواز أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالإنجاز الرياضي الذي حققه فريق الجمباز الإيقاعى المصري في بطولة كأس العالم بداية الأسبوع الحالى، وذلك بعد حصول عدد من لاعبيه على ثلاث ميداليات في بطولة كأس العالم والمقامة ببلغاريا، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة. وتقدم فؤاد بالتهنئة لكل

ياسمين فواز

أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالإنجاز الرياضي الذي حققه فريق الجمباز الإيقاعى المصري في بطولة كأس العالم بداية الأسبوع الحالى، وذلك بعد حصول عدد من لاعبيه على ثلاث ميداليات في بطولة كأس العالم والمقامة ببلغاريا، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة.

وتقدم فؤاد بالتهنئة لكل من فرح حسين وذلك بعد حصولها على المدالية الفضية على جهاز المتوازي والميدالية البرونزية على جهاز الحركات الأرضية، وكذلك للاعب علي أبو القاسم وحصوله على المركز الثالث على جهاز الحلق، وعبد الرحمن مجدي وحصوله على المركز الخامس على جهاز طاولة القفز والمركز السابع على جهاز الحلق وذلك بأول مشاركة له في كأس العالم، وهنأ أيضاّ اللاعبة فرح سيد وحصولها على المركز الخامس وأحمد أشرف بحصوله على المركز الثامن، ووصف فؤاد ذلك بالإنجاز الكبير في تاريخ اللعبة.

وتوجه بالشكر والتحية للقائمين على لعبة الجمباز في مصر، وطالب بضرورة الاحتفاء باللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز، وضرورة الاهتمام وتشجيعهم من أجل رفع اسم مصر عالياً على جميع المستويات الرياضية وليس على مستوى كرة القدم فقط.