مطالب بالإفراج عن صحفيي وقفة دعم القدس

إيمان عوف قالت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، إن الصحفيين بعد فضهم وقفتهم الاحتجاجية بمقرهم، اليوم، الخميس، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني ونقل سفارة أمريكا إليها تم إلقاء القبض على الزميلين الصحفيين أحمد عبدالعزيز وحسام السويفي وآخرين.وأوض

إيمان عوف

قالت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، إن الصحفيين بعد فضهم وقفتهم الاحتجاجية بمقرهم، اليوم، الخميس، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني ونقل سفارة أمريكا إليها تم إلقاء القبض على الزميلين الصحفيين أحمد عبدالعزيز وحسام السويفي وآخرين.

وأوضحت الجبهة في بيان أن “هذه الاجراءات تكررت لكنها هذه المرة جاءت بعد تصريح لسكرتير عام النقابة حاتم زكريا، أكد من خلاله أن الدولة ستراعي مشاعر المصريين وغضبهم نتيجة القرار الأمريكي مضيفة “هذا ما لم يحدث”.

وأكدت أن التعدي على حرمة سلم نقابة الصحفيين هو عملية اقتحام جديدة لمقر النقابة تذكرنا بعداء الداخلية للصحفيين ونقابتهم الذي ظهر منذ جمعية الكرامة في ٤ مايو واستمر حتى اليوم.

وجددت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات تأكيدها على الحق في التظاهر كوسيلة للاحتجاج والتعبير.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الزميلين عبد العزيز والسويفي وباقي المعتقلين خلال الوقفة.

ودعت نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس للتدخل للإفراج عن الزميلين