مطالب باستكمال طريق القاهرة ـ كيب تاون لتشجيع التجارة الإفريقية

مدحت إسماعيل:قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن دولة أثيوبيا وعاصمتها ـ أديس أبابا ـ أصبحت فى الوقت الحالي بمثابة مركزًا للطيران لدول أفريقيا، ويجب على مصر ألا تفقد الريادة فى التنقل وتوفير شبكة الطرق والسكة الحديد بتلك المنطقة، حيث يفتقد المواطنين شبكة الطرق.وأكد الو

مدحت إسماعيل:

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن دولة أثيوبيا وعاصمتها ـ أديس أبابا ـ أصبحت فى الوقت الحالي بمثابة مركزًا للطيران لدول أفريقيا، ويجب على مصر ألا تفقد الريادة فى التنقل وتوفير شبكة الطرق والسكة الحديد بتلك المنطقة، حيث يفتقد المواطنين شبكة الطرق.

وأكد الوكيل، في تصريحات على هامش مشاركته فى منتدى إفريقيا ـ فى لقاء مع قناة أون لايف”- أن طريق “القاهرة ـ كيب تاون” تم العمل به منذ سنوات، ويجب فى الوقت الحالي استكماله، لافتاً إلى أن عامل توفير البنية التحتية أحد حوافز تشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدان.

وبدأت اليوم فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017″، بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات، و40 وزيرًا من 24 دولة أفريقية، إضافة إلى أكثر 500 جهة أفريقية ودولية و1500 مستثمر من إفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الخارجية -الثلاثاء الماضي- أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا بلغ 2.4 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية والباقي واردات إلى مصر، وكان حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية بلغ 5.5 مليار دولار العام الماضي، منهم 3.3 مليار دولار صادرات مصرية والباقي واردات إلى مصر، بحسب الوزارة.