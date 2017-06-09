مطالب باستدعاء وزير الثقافة في البرلمان بسبب الجماعة

ياسمين فوازتقدم النائب مصطفي بكري ببيان عاجل إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب حول مسلسل الجماعة الجزء الثاني للكاتب وحيد حامد، منتقدا تناول المسلسل لأحداث تاريخية غير حقيقة أبرزها انتماء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لجماعة الإخوان المسلمين، باعتباره أحد الخلايا النائمة.وأشار بكرى في بيانه إلى

ياسمين فواز

تقدم النائب مصطفي بكري ببيان عاجل إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب حول مسلسل الجماعة الجزء الثاني للكاتب وحيد حامد، منتقدا تناول المسلسل لأحداث تاريخية غير حقيقة أبرزها انتماء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لجماعة الإخوان المسلمين، باعتباره أحد الخلايا النائمة.

وأشار بكرى في بيانه إلى أن تلك الأحداث ليس لها سند تاريخي وأثارت حالة من البلبلة في الشارع المصري، مطالبا بالقاء البيان في الجلسة العامة القادمة المقرر لها الاثنين المقبل بحضور وزير الثقافة لمعرفة رد الحكومة حول هذا التناول الدرامي .