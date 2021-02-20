مطالب بإيفاد طائرة استطلاع للبحث عن شهداء لنش بورسعيد الغارق

وأوضح هشام الشوبكي "غواص" أن ضحايا اللنش الذين تم العثور عليهم حتى الآن كانوا يرتدون لايف جاكيت، مما يؤكد أن الجثامين فى طريقها للطفو على أحد الشواطئ

طالب هشام الشوبكي ، الغواص ، بالتضامن مع أهالى ضحايا لنش بورسعيد الغريق، بسرعة قيام طائرة استطلاع للبحث عن الجثامين الثلاثة المفقودة فى حادث غرق لنش تموين السفن ببورسعيد.

ولفت إلى أن ضحايا اللنش الذين تم العثور عليهم حتى الآن وعددهم اثنان كانوا يرتدون لايف جاكيت، مما يؤكد أن الجثامين فى طريقها للطفو على أحد الشواطئ، وأنه لا داعى للبحث تحت الماء.

وطالب بدر الدين حسن بالتوكيلات الملاحية بتحديد جهة تكون مسئولة مهمتها التدخل بشكل فورى عند حدوث مثل هذه الحوادث التي تجري بصفة شبه يومية، ويفقد فيها مركب أو لنش أو فرد، سواء سائق لنش أو عدد من العمال.

مطالب بتحديد جهة تدخل سريع

ولفت حسن إلى سوء الأوضاع التى تحدث غالبا أثناء البرد الشديد وارتفاع الأمواج بغاطس ميناء بورسعيد أو داخل الميناء وخلال عبور السفن مباشرة من البحر، حيث تتجمع لنشات التوكيلات وشركات تموين السفن والحجر الصحي وشركات رباط السفن بجانب لنشات قسم القياس بالهيئة.

لافتا إلى أن كلا منها يريد إنهاء عمله أثناء سير السفينة، وقبل أن تدخل المجري الملاحي، مما يمثل صعوبة لموردي التموينات أن يصعد ببضاعته أو طروده إلى سطح السفينة وتوقيع أوراقه.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أكد أن جهاز المخابرات المصرية العامة أتم إجراءات تسلم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة بعد ظهورها علي شاطي رفح الفلسطينية، وتم تكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان، ونقلة إلى مستشفي العريش، تمهيدا لإعادتة إلى محافظة بورسعيد بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأضاف المحافظ أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي شهداء الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.

هذا فى الوقت الذي تبذل فيه كافة الجهات المعنية جهود مضنية للبحث عن جثامين لنش بورسعيد حيث أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول، تعليمات بتوفير كافة الإمكانيات والقاطرة “أحمد فاضل”، للبحث عن جثامين ضحايا لنش بورسعيد. وتعليماته لشركات البترول العاملة بنطاق محافظة بورسعيد بمشاركه هيئة قناة السويس بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة في عمليه البحث عن جثامين ضحايا لنش بورسعيد الغريق.

وقامت على الفور فرق الإنقاذ الخاصة بشركات البترول، بتفيذ التعليمات الصادرة، حيث إن القاطرة “أحمد فاضل” تتوفر لديها أحدث الإمكانيات والتقنيات فى موقع حددته لها الهيئة المحدد وتم إنزال وحدة غطس يتم التحكم بها عن بعد.

كما استجاب الفريق أسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس، بإصدار قراره بخروج أحد قاطرات الهيئة وفرقتين إنقاذ، للبحث عن جثامين ضحايا “لنش بورسعيد”.