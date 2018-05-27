مطالب بإعادة النظر فى إنشاء الإسكندرية للوجستيات

أماني العزازي:تعتزم غرف ملاحة الإسكندرية، ودمياط، والسويس، والبحر الأحمر، التقدم باحتجاج رسمى لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للموانىء، للمطالبة بإعادة النظر فى قرار وزير النقل، هشام عرفات، بتأسيس شركة الإسكندرية للوجستيات والاستشارات لتقديم خدمات أنشطة النقل البحرى، من بينها

أماني العزازي:

تعتزم غرف ملاحة الإسكندرية، ودمياط، والسويس، والبحر الأحمر، التقدم باحتجاج رسمى لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للموانىء، للمطالبة بإعادة النظر فى قرار وزير النقل، هشام عرفات، بتأسيس شركة الإسكندرية للوجستيات والاستشارات لتقديم خدمات أنشطة النقل البحرى، من بينها أعمال الوكاله الملاحية، والشحن والتفريغ، والتوريدات، والأشغال البحرية.

ويضم هيكل المساهمين بالشركة الجديده الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90 %، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة %5 لكل منهما ويبلغ رأسمالها المرخص به 100 مليون جني.

قال محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن قرار وزارة النقل بتأسيس الشركة يعد عودة لاحتكار الحكومة للخدمات الملاحية، ويجعل المنافسه ظالمة بين شركات الملاحة من القطاع الخاص، وبين الشركة الحكومية.

طالب مصيلحى وزير النقل بمراعاة العدالة، وخلق ظروف تنافسية مقبولة دون الإضرار بقطاع التوكيلات الملاحية من القطاع الخاص، فى ظل ما تعانيه من ارتفاع رسوم الخدمات بالموانئ ومقابلات الانتفاع بالأنشطة.

وصف عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، قرار النقل بإنشاء الشركة الجديدة بالردة الاقتصادية لقطاع النقل البحرى، لافتا إلى أن للقرار تأثيرات سلبية، على فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للموانئ المصرية، لعودة سيطرة الإدارة الحكومية على الخدمات ممثلة فى هذه الشركة، ما يخلق تخوفات وإحجام من المستثمرين.

قال اللمعى، إن العاملين بالقطاع والممارسين للأنشطه الملاحية يتعاملون مع هيئات الموانئ باعتبارها الجهة المسئولة والمنظمة للأنشطة وأعمال النقل البحرى، ومن غير المقبول أوالمنطقى أن تكون حكما وخصما فى آن واحد، إذا ما قامت بمنافسة الشركات والتوكيلات الملاحية فى تقديم الخدمات.

أوضح اللمعى أن هيئة قناة السويس عام 2012 كانت ستقوم بإصدار تراخيص لأعمال الوكالة الملاحية، وبمبادرة من غرفة ملاحة بورسعيد، وعقد اجتماع مع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الذى استجاب وقرر تجميد الرخصة، بما يؤكد حرصه على تحقيق المصلحة العامة دون إضرار بالعاملين بالأنشطة الملاحية.

أكد عبد العظيم الريدى، رئيس غرفة ملاحة دمياط، أن قرار وزارة النقل بتأسيس الشركة من هيئات الموانئ يعد عودة للنظام الشمولى، وفى ظل الاقتصاد الحر الحكومة لا تدير مشروعاتها .

قال إنه فى الوقت الذى تقوم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بعرض فرص الاستثمار بالمنطقة على المستثمرين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية، والمشروعات الصناعية، واللوجيستية، بشرق بورسعيد، تتجه وزارة النقل لإنشاء شركة حكومية تضم هيئات الموانئ، رغم أن لديها شركات حكومية تابعة لتداول الحاويات والتوكيلات الملاحية، وشركات تابعة تحقق خسائر مثل الشركة المصرية للملاحة البحرية .

أكد محمد خيال، الرئيس الأسبق لغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، وعضوالمجلس الحالى، عزم غرف الملاحة لرفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء، لمراجعة قرار إنشاء الشركة التى تهدد بالقضاء على القطاع الخاص، لا سيما أصحاب شركات الملاحة الصغيرة، من التوريدات والأشغال البحرية.

طالب خيال، رئيس الوزراء بدراسة الآثار السلبية الناجمة عن القرار الذى لا يستند إلى فلسفة أومنطق واضح، سوى تعظيم إيرادات الموانئ على حساب القطاع الخاص الملاحى، رغم وجود شركات حكومية للحاويات والتوكيلات الملاحية تنافس الخاصة.

قال إن القرارات غير المدروسة تؤدى فى النهاية إلى هروب الخطوط الملاحية والخدمات والأنشطة من مصر، كما حدث فى قرار الفرق الأمنية، ومنع تخزين الأسلحة المتواجدة على السفن فى سفاجا، ما أدى إلى انحصار هذا النشاط، وفقد وزارتى الداخلية والنقل لرسوم التخزين، وأصبح حجم النشاط لا يتعد %5 مقارنة بما قبل صدور القرار .

من ناحية أخرى قال محمد على، مستشار وزير النقل للوجيستيات، إن الشركة المزمع إنشائها تعتبر الذراع الاقتصادى لهيئات الموانئ فى المشروعات اللوجيستية، وتعد ترجمة واقعية لفكر وزارة النقل، فى تجويد الخدمات اللوجيستية، وتقديم خدمة جيدة بسعر أفضل للمستهلك.

أوضح أن الشركة تأسيسها وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981، وتعمل بموجب لائحة القانون دون أى مميزات تحصل عليها من الدوله، لافتا إلى أن الاقتصاد الحر يقوم على المنافسة.

قال إن الوزارة قامت بتأسيس شركة تابعه لهيئة الموانئ البرية والجافة، ولم تحصل على أى مشروع تقدمت له حتى الآن، ما يدل على نزاهة وشفافية المنافسة، كما قامت الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بالتحالف مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، للتقدم لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف.

لفت إلى أن وزارة النقل تدرس حاليا المزايا التنافسية للموانئ المصرية، وتحقيق التكامل بينهم، بهدف تعظيم إيرادات القطاع وتجويد الخدمات .

يذكر أن شركة إسكندرية للوجيستيات والاستشارات، انتهت منذ أيام، من عقد جمعيتها التأسيسية، برئاسة هشام عرفات، وزيرالنقل وهى شركة مساهمه مصرية، تأسيسها وفقا لقانون الشركات المساهمة.

فى تصريحات سابقه للوزير، قال إن الشركة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للموازنة العامة للدولة، عن طريق الاستفادة من الميزة التى تتمتع بها الشركات المساهمة، هى اتباع أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة، وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة، ونظام تأسيسها، وتدوير جزء من فائض الاستثمارات المالية لهيئة ميناء الإسكندرية، فى تنفيذ مشروعات جديدة، وتحقيق فائض من العملة الصعبة، كمصدر للدخل القومى.