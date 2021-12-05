مطالب بإصدار وثيقة تأمينية لتبنى مواهب ذوى الهمم

أكد الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية؛ محمد المغربي، أن الاحتفال العالمى السنوى خلال شهر ديسمبر من كل عام بالأشخاص ذوي الهمم، يعد ضروريا كرسالة بأهمية دورهم فى المجتمع وأنهم جزء لا يتجزأ من كيانه .

وأشار المغربي فيى تصريحات اليوم إلى أن الاحتفال هذا العام يمثل أهمية كبيرة نتيجة انعقاده تحت شعار ” قيادة ومشاركة

الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا” الذى أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعنى التأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الهمم في شتى مناحي الحياة.

ذوى الإعاقة فى حاجة الى وثيقة ملحة تغطى الاحتياجات الصحية لهم

وأوضح أنه فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوى الهمم، والحرص على مساندتهم فى كافة المحافل المحلية والدولية، أصبح هناك الحاجة إلى زيادة نشر وسائل الوعى للمجتمع، بقضايا الإعاقة والتعرف على متطلباتهم وتيسيرها .

وأشار رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية إلى أن قطاع التأمين يمكن أن يلعب دورا كبيرا فى خدمة ذوى الهمم، أن يكونوا أشخاصا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع، من خلال وثيقة تأمينية تغطى احتياجاتهم الإضافية التى يتطلبها الخروج للعمل من خدمات يومية أو صحية .

وقال المغربي إن هناك نسبة كبيرة من ذوى الهمم لديهم مهارات ومواهب مميزة، لكن لا يمكن الاستفادة منها، نتيجة الظروف المحيطة بهم، ما يتطلب إعداد وثيقة تأمينية لتبنى مواهبهم ومساعدتها للخروج إلى حيذ التنفيذ الفعلى .

المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهم دور فى توفير وثائق من هذا النوع

وأكد أهمية تكاتف كافة فئات المجتمع (مدنى وقطاع خاص)، لتغطية تلك الوثيقة التأمينية، التى ستبرز مواهب خارقة مدفونة لا تحتاج سوى إلى مد يد العون والمساعدة لهم.