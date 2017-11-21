مطالب بإشراك الأطراف العاملة بسوق المال في القرارات التنظيمية

منى عبدالباري ومصطفى طلعت أجمع مسئولون سابقون بسوق المال، على أهمية وضرورة إشراك الجهات التنظيمية للأطراف صاحبة المصالح والعاملة بالسوق، عند إصدار التشريعات المتعلقة بالعمل في البورصة وأسواق المال. وقال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأسواق…

منى عبدالباري ومصطفى طلعت

أجمع مسئولون سابقون بسوق المال، على أهمية وضرورة إشراك الجهات التنظيمية للأطراف صاحبة المصالح والعاملة بالسوق، عند إصدار التشريعات المتعلقة بالعمل في البورصة وأسواق المال.

وقال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأسواق الأفريقية تحتاج إلى إحداث تطورات سريعة، يتم تنفيذه عبر عدة أساليب، أبرزها وجود مجموعة استشارية من الخبراء تقوم بمناقشة هذه القواعد التنظيمية لسوق المال، ولكن القيمة الحقيقية تتم من خلال إشراك أصحاب المصالح عند وضع هذه القواعد، وكذلك الأطراف العاملة في المجالات التي يتم وضع قواعد لضبطها ما يساهم في تعزيز حماية المستثمرين والاسواق.

ولفت سامي إلى أهمية إدراج وسائل جديدة لمحاربة غسيل الأموال، ضبط المنظومة الضريبية، وإدراج أدوات جديدة لتيسير العمل بأسواق المال، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالاستحواذات.

من جانبه، قال ماجد شوقي، الرئيس السابق للبورصة المصرية، ونائب رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إنه من الأهمية أن تقوم الجهات التنظيمية إدراك ما يواجهه العاملون بالأسواق من قرارات قد تعيق تنفيذ بعض الأعمال، وترفع التكلفة، بالتالي يفُضل أن يتم وضع التشريعات بالتعاون بين الجهة التنظيمية والعاملون بالأسواق والمستثمرين لإتاحة مزيد من الشفافية والتمكين.

جاء ذلك، خلال اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الحادي والعشرون لاتحاد البورصات الإفريقية، الذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة، لمناقشة كيفية تنمية أسواق المال الافريقية وتعزيز السيولة بها.