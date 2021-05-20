مطالب النقاد من دراما 2022.. تقليل الإعلانات وتواجد مسلسلات تطرح قضايا اجتماعية

برغم وجود مسلسلات مميزة في الموسم الرمضاني الاخير لعام 2021 واشادة الجمهور والنقاد بها ، الا ان الدراما شابها بعض السلبيات في كثير من الاعمال الفنية ويطالب المتخصصين بضرورة تطور أمور كثيرة في الدراما التي تقدم الموسم القادم عام 2022.…

برغم وجود مسلسلات مميزة في الموسم الرمضاني الاخير لعام 2021 واشادة الجمهور والنقاد بها ، الا ان الدراما شابها بعض السلبيات في كثير من الاعمال الفنية ويطالب المتخصصين بضرورة تطور أمور كثيرة في الدراما التي تقدم الموسم القادم عام 2022.

ونرصد في هذا التقرير أراء بعض المتخصصين في الموسم الدرامي القادم ، والذي يتمنون تحقيقه فيه لتلافي العيوب والسلبيات التي ظهرت في موسم دراما رمضان 2021.

ماجدة موريس : أتمنى ان تتواجد مسلسلات منفتحة أكثر على قضايانا الاجتماعية وتقل الاعلانات

وعلقت الناقدة ماجدة موريس عن كونها تتمنى في الموسم الدرامي القادم ان يكون هناك انفتاحا بصورة اكبر على القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع المصري مثلما شاهدنا في مسلسلات الطاووس ولعبة نيوتن وولاد ناس وخلي بالك من زيزي ، فكلها مسلسلات تحدثت عن مايحدث في المجتمع المصري وقدمت قضايا ورسائل شديدة الاهمية .

وتمنت ايضا ان يعود جميع المؤلفين الكبار المتوقفين عن العمل الفني للسوق مرة اخرى ، لانه لايصح ابدا بعد كل خبراتهم التي حققوها ونجاحاتهم السابقة يجلسون في منازلهم ، وكذلك المخرجين الكبار الذين حققوا اعمال ناجحة في تاريخ الدراما المصرية يعودون للعمل مرة اخرى مثل محمد فاضل وانعام محمد علي وجمال عبد الحميد وغيرهم وبرغم ذلك نشاهد مسلسلاتهم حتى الان ويكون هناك منافسة حقيقية لكل الاجيال .

وان يكون هناك في الموسم الدرامي الجديد رسائل وافكار ورؤى مهمة للمجتمع المصري وليس بالضرورة لكي تكون مهمة ان تقدم بشكل صعب ، بالاضافة ان تقل نسبة الاعلانات وتعود لحجمها الطبيعي لانها تمددت بصورة مسيئة للدراما واصبح الفنانين الكبار الذين لايتواجدون في اي عمل فني في يقدمون اعلانات تجارية مثل اسر ياسين وليلى علوي وخالد النبوي .

محمود قاسم : يجب ان تختفي مسلسلات الذقون وتعود الكوميديا في الموسم القادم

وتمنى الناقد محمود قاسم ان يحدث تنوعا كبيرا في الموضوعات التي تقدم في الدراما المصرية الموسم القادم ، فيكفي ان نرى أهل الذقون في 7 مسلسلات دفعة واحدة في الموسم الدرامي الاخير فذلك شيئا مبالغ فيه بدرجة كبيرة .

واستطرد قائلا اننا نحتاج لمود اخر في المسلسلات ، يجب ان تعود الاعمال الدرامية الكوميدية في الموسم القادم بصورة اكبر .

وقال ايضا انه كيف لايتم مناقشة قضية النيل في اي مسلسل قدم الموسم الماضي ، حقيقة الدراما المصرية تسير على وتيرة واحدة كيف نشاهد 30 حلقة ب30 مسلسلا ماسبب هذا الكم ومعظمها عبارة عن اشخاص يتحدثون مع بعضهم على طاولة دون اي حالة من الجذب للعمل ، بالاضافة ان هذه الاعمال لايستطيع الجمهور مشاهدتها جميعا فهل قدمت ليشاهدها مجهول .