مطالب المثقفين من الوزيرة الجديدة

علي راشدبعد أكثر من عامين رحل النمنم أخيرًا عن وزارة الثقافة لتأتي أول وزيرة للثقافة المصرية على مدار تاريخها، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وفي كل مرة يخرج المثقفون مطالبين الوزير الجديد بمجموعة من المطالب، وكان في السابق المطلب الأول دائمًا هو التخلص من الفساد بوزارة الثقافة، يليه الحديث عن هيكلة ا

علي راشد

بعد أكثر من عامين رحل النمنم أخيرًا عن وزارة الثقافة لتأتي أول وزيرة للثقافة المصرية على مدار تاريخها، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وفي كل مرة يخرج المثقفون مطالبين الوزير الجديد بمجموعة من المطالب، وكان في السابق المطلب الأول دائمًا هو التخلص من الفساد بوزارة الثقافة، يليه الحديث عن هيكلة المجلس الأعلى للثقافة وقطاعات الوزارة، وأيضًا الاهتمام بالثقافة الجماهيرية، هذه المرة اختفت المطالب ولم يظهر على السطح سوى المطالبات بالاهتمام بالثقافة الجماهيرية، وكأن المثقفين أدركوا أنه لا سبيل لخروج الفساد من الوزارة، وأنه لن يستطيع أحد هيكلة للوزارة، فأصبح المطلب الرئيسي الاهتمام بالثقافة الجماهيرية وهيئة قصور الثقافة.

وترك حلمي النمنم الوزارة في حالة ليست مُرضية للكثير من المثقفين، مما جعل العبء مُضاعَفًا على الوزيرة الجديدة، إلا أنها لن تستمر كثيرًا، ومن المقرر أن ترحل بعد الانتخابات الرئاسية، وقد تأتي مرة أخرى، فليس أمامها سوى وقت قصير لا تستطيع أن تفعل فيه شيئًا، لكن من المفترض أن تحاول وضع رؤية للوزارة أو تعمل على إنجاز بعض المهام أو البدء فيها ليكملها من سيأتي بعدها.

فمن جهته أكد الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد أن الدكتورة إيناس عبد الدايم تستحق هذا المنصب منذ سنوات طويلة، فهي الصورة الأجمل حينما جاءت بالفِرق الكبرى ونزلت بهم إلى الشارع ليعزفوا ويقدموا فنونهم، وذلك في اعتصام وزارة الثقافة ضد الإخوان، حيث حضر فنانو الأوبرا مثل نسمة عبد العزيز ومنال محيي الدين الفعاليات الفنية والثقافية للاعتصام، ونتمنى أن تخرج بالثقافة والفن كله إلى الشارع أثناء توليها حقيبة وزارة الثقافة.

ولفت الكاتب حزين عمر إلى أن اختيارها موفق، لعدة أسباب، أولها أنها سيدة وهي أول مرة تتبوأ فيها سيدة مقعد وزير الثقافة ثم إنها فنانة وليست بعيدة عن الوسط الثقافي وأظنها غير مرتبطة بعصابات المصالح التي تغلغلت في هذه الوزارة، خاصة في السنتين الأخيرتين، وأي جديد نرحب به حتى نعرف ما لديه من إمكانات ونرصد أداءه.

وأكد أن هناك ملفّين شديدي الأهمية وهما ما فشِل فيهما الوزير السابق، الملف الأول محاربة التطرف ونشر الوعي، وهذه هي المهمة المحورية على المستوى الوطني لوزارة الثقافة؛ حتى لا تعمل الدولة كلها في اتجاه وتبقى وزارة الثقافة في حالة موات أو سلبية مطلقة، والملف الثاني ملف الفساد داخل هيئات الوزارة بأشكاله المختلفة من تكويش مجموعة معينة على اللجان بالمجلس الأعلى للثقافة والمحسوبيات وتوزيع المصالح والمنافع على فئة بعينها بكل هيئات الوزارة وإصدارات فاشلة تستنفد المال العام وليس لها أي مردود مادي أو معنوي، مادي من مجلة الثقافة ومجلة قطر الندى، فإما أن تلغى هذه الإصدارات أو يتم تطويرها من خلال كفاءات تعمل بها غير القائمين عليها حاليًّا.

أما الكاتبة هالة فهمي فأعربت عن سعادتها لاختيار إيناس عبد الدايم لوزارة الثقافة؛ لأنها أول امرأة تحمل حقيبة الثقافة، ويجب أن يزيد عدد الحاملات للحقائب الوزارية وأن يكون لهن دور حي، وكانت مواقفها في الكثير من الأحيان محترمة إلى حد كبير، كما أنها نجحت في فترة إدارتها للأوبرا وهو أمر مشهود به، لذلك فإن اختيارها كان موفقًا.

وأكدت أنه سيتم هجوم شديد عليها؛ لكونها امرأة؛ وذلك لأن معظم المثقفين يقولون ما لا يفعلون فيتحدثون عن المرأة ودورها، في حين أنها حينما تصل لمنصب يقولون إنها سيدة وكأن المرأة غير مبدعة أو غير محققة، كما أنه سيتم الهجوم عليها وهو هجوم جاهز على أي وزير إذا اختلفت رؤيتها معهم، فوجهات النظر المختلفة قد تؤدي إلى الهجوم عليها.

وأكدت هالة فهمي أنه على إيناس عبد الدايم أن تدرك أهمية وزارة الثقافة ودورها المنوط بها وأنها تعتبر أهم الوزارات على الإطلاق لأنها أساس كل البنى، فلن تستطيع أن تبني مجتمعًا عنده جهل لم يصلح بغير الثقافة والتعليم، وكان من المهم أيضًا أن يتغير وزير التعليم الذي لا يقدم شيئًا للتعليم، ومن المهم أن يتم وضع خطة ثقافية فالثقافة ثقافة في مصر هي التي بنيت عليها ثقافة العالم العربي كله، والآن هي في حالة انهيار كامل، وعلينا أن نعي هذا، ومن المفترض أن الدكتورة إيناس عبد الدايم تعي هذا وكونها فنانة سيكون أولوياتها العمل الثقافي والفني الجاد ولا ننسى ما قدمه ما قبلها فكل إنسان معرض للخطأ.