مطالبين بزيادة الأجور.. عمال «هيونداي» يحذرون من إضراب جزئي

قالت شركة “هيونداي موتور” إن عمالها النقابيين حذروا من إضراب جزئي هذا الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور، وذلك بعد توقيع صفقات الأجور في السنوات الأربع الماضية دون إجراءات صناعية، بحسب وكالة يونهاب.

وقال متحدث باسم هيونداى إن عمال “هيونداي موتور” سينظمون إضرابا لمدة 8 ساعات يوميا من الأربعاء إلى الخميس للاستماع إلى مطالبهم في مفاوضات الأجور لهذا العام.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم النقابة للتعليق.

وقال المتحدث: «تجري الشركة والنقابة مفاوضات بشأن الأجور والشروط الأخرى اليوم، وستستمر المحادثات».

وقد اقترحت الشركة زيادة قدرها 106,000 وون (80 دولارا أمريكيا) في الراتب الأساسي، و3 أشهر ونصف من الأجر على أساس الأداء، ومكافأة نقدية قدرها 8.5 ملايين وون للشخص الواحد.

لكن النقابة، التي تضم 44 ألف عضو، طالبت بزيادة قدرها 184,900 وون في الراتب الأساسي، و30% من صافي دخل الشركة في العام الماضي، ورواتب 9 أشهر كمكافآت لأعضائها، وتمديد سن التقاعد من 60 إلى 64 عاما.

وفي 12 يوليو، نظم عمال الشركة إضرابا لمدة 4 ساعات احتجاجا على حكومة “يون سيوك-يول” «المناهضة للنقابات»، بموجب توجيهات نقابة عمال المعادن الكورية.