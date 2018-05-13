مطالبات من شركات سمسرة للرقابة المالية بخفض عدد الموظفين

الرقابة: سندرس المهام الوظيفية للشركات

منى عبدالباري

طالب عدد من رؤساء شركات السمسرة هيئة الرقابة المالية بخفض عدد الموظفين العاملين بكل قسم من أقسام الشركات نظرا لاعتماد هذه الشركات على الميكنة بشكل أكبر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اليوم.

وطالبت الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية بخفض عدد الموظفين في القسم الواحد لما يتراوح بين 2 و 3 موظفين في ظل الاعتماد على الميكنة والتكنولوجيا الحديثة ولخفض التكاليف على الشركات.