مطالبات لحماية المستثمر بتحمل تكلفة تحديث حواسب السمسرة

أحمد علي أرسلت شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية خطابًا رسميًا لصندوق "حماية المستثمر" تطالبه فيه بتحمل تكاليف تحديث أنظمة الاجهزة الالكترونية الخاصة بشركات السمسرة. وقال عوني عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة، اليوم الثلاثاء، إن صندوق حماية المستثمر من…

أحمد علي



أرسلت شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية خطابًا رسميًا لصندوق “حماية المستثمر” تطالبه فيه بتحمل تكاليف تحديث أنظمة الاجهزة الالكترونية الخاصة بشركات السمسرة.

وقال عوني عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة، اليوم الثلاثاء، إن صندوق حماية المستثمر من واجبه مساعدة شركات السمسرة خلال الفترة الراهنة، عبر تحمل مصروفات الدعم الفني و تحديث أجهزة الحاسب الألي بها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” ان حجم أموال الصندوق مستمر في النمو دون أية استفادة حقيقية من تلك الاموال، مشيرًا الى وصولها لـ 2 مليار جنيه في عام 2017 الجاري.

يُذكر أن إدارة البورصة كانت حذرت شركات السمسرة من وجود فيروسات ضربت الأجهزة الالكترونية الخاصة بها، وألزمتها بتغيير أنظمة الويندوز لديها وتحويلها لنظام “ويندوز 10” وذلك في أجهزة التداول و التكويد والملاءة المالية، مع إعطائها مهلة زمنية حتي 31 ديسمبر المقبل، لتنفيذ الامر سالف الذكر لحماية السوق من خطر الفيروسات.

وصرح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الأخيرة اكتشفت وجود فيروسات خطيرة واردة من أجهزة شركات السمسرة تحاول اختراق أنظمة البورصة الإلكترونية،ومن أبرزها فيروس “الفدية الالكترونية”.

