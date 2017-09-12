مطالبات برلمانية بمواجهة مافيا المبيدات الزراعية المغشوشة

ياسمين فوازحذر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من خطورة المبيدات المغشوشة التى تستخدم فى الزراعةجاء ذلك في طلب إحاطة قدمه زين الدين للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد المنعم البنّا وزي

ياسمين فواز

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من خطورة المبيدات المغشوشة التى تستخدم فى الزراعة

جاء ذلك في طلب إحاطة قدمه زين الدين للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد البرلماني أن هذه المبيدات وحتى مستلزمات الانتاج الزراعى والتقاوى أصبحت مغشوشة وتتحكم فيها مافيا على حساب المزارع المصرى البسيط

وتساءل أين جهات الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية، وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظًا على الثروة النباتية فى مصر، وصحة المواطن.

وقال زين الدين إن هذه الظاهرة انتشرت بصورة خطيرة وأثرت سلبيا على الانتاج الزراعى وصحة المواطنين

وتساءل أين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشى التموين؛ لضبط المبيدات مجهولة المصدر، وغير المصرح بها، وغير المسجلة رسميًا بوزارة الزراعة، وتداولها فى الأسواق.

وأكد زين الدين أنه سوف يتقدم بمشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، حفاظًا على المواطن المصرى وتأمين غذائه الذى يأتى فى المقام الأول