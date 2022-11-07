مطالبات برلمانية بتكثيف الرقابة على الحاصلات الزراعية المطروحة بالسوق المحلية

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس باقتراح برغبة لوزير الزراعة السيد مرزوق القصير.

وتضمن الاقتراح تشديد الرقابة على الحاصلات الزراعية التى يتم طرحها فى السوق المحلى من خلال إنشاء هيئة مستقلة للارشاد والرقابة على المزارعين فى استخدام المبيدات الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ” المال ” أن معظم الدول المتقدمة تقوم بعمل تحديث سنوي لقائمة المحظورات للمبيدات الزراعيه ونسبة المتبقيات من المبيدات فى الثمار، والتى يجب اتباعها والعمل بها داخل جمهورية مصر العربية.

اقتراح النائب محمد جبريل لوزير الزراعة

وأكد النائب أن أسباب وجود متبقيات مبيدات ضارة فى الثمار الآتى إستخدام المبيدات المغشوشة والضارة عن عمد، كما أن الاستخدام الخاطئ للمبيدات المصرح بها، واللجوء لاستخدام مشتقات البترول بديلا عن المبيدات، وصعوبة إستخدام المبيدات الخضراء.

وطالب النائب بضرورة وضع قائمة تحديث سنويا بالمبيدات الآمنة فى مصر، كما يوجد بالاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة زراعيا وضرورة تفعيل الدور الرقابى على المبيدات الموجودة في السوق المحلى وتحديث المستبعد منها وحصر مشاكل الآفات الزراعية وضرورة مشاركة المزارع فى وجود حلول صحية ومربحة ووضع اشتراطات صحية لتحاليل الثمار فى السوق المصري من الإنتاج المحلى.

وتسائل : كيف لدولة بحجم مصر أن تقوم بذلك للصادرات المصرية للخارج ولا تقوم بذلك بنفس القدر من الاهتمام بمعايير الامن الصحي للمحاصيل التي تطرح في السوق المحلي.

وخلال مايو الماضي أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 مليون و 115 الف و 312 طن من المنتجات الزراعية.



وأضاف “القصير” أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الاجنبية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجه، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.



حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 359 ألف 292 طن ، بالإضافة إلي تصدير 681 ألف 734 طن البطاطس الطازجه، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألف و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألف و897 طن، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألف و 813 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و137 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 الف و425 طن، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 الف و 726 طن، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طن.