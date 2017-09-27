مطالبات بتوحيد التعريفة الجمركية على السيارات

أحمد عوضطالب عدد من خبراء قطاع السيارات بتوحيد التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة - دون أي تمييز بين العلامات التجارية.وأوضح الخبراء أنه بحلول عام 2019 ستتغير خريطة مبيعات السوق كليًا، عبر استحواذ العلامات اﻷوروربية والتركية علي النصيب اﻷكبر من عمليات البيع، وذلك لتمتعها بالخصم الجمركي ال

أحمد عوض

طالب عدد من خبراء قطاع السيارات بتوحيد التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة – دون أي تمييز بين العلامات التجارية.

وأوضح الخبراء أنه بحلول عام 2019 ستتغير خريطة مبيعات السوق كليًا، عبر استحواذ العلامات اﻷوروربية والتركية علي النصيب اﻷكبر من عمليات البيع، وذلك لتمتعها بالخصم الجمركي الكامل علي طرازاتها بنسبة 100%؛ اﻷمر الذي سيتسبب في عدم وجود منافسة حقيقية بين مختلف العلامات.

** مطالب ملحة

من جهته يقول رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أمتك”، أنه من الضروري تعديل القوانين واللوائح المنظمة للدورات الاستيرادية للسيارات، عبر توحيد التعريفة الجمركية علي مختلف العلامات موضحًا أن قطاع السيارات لن يشهد أي نموًا في ظل تلك القوانين واللوائح الحالية، لتميز علامات بعينها عن اﻷخري.

وأضاف أنه بالتزامن مع الإعفاء الجمركي الكامل علي العلامات اﻷوروربية، سيزداد اﻷمر سوءًا باختفاء العديد من العلامات بالسوق فضلا عن تجميد استثماراتها، لعدم وجود منافسة حقيقية بالسوق.

وأبدى اعتراضه علي مستهدفات الحكومة خلال 2017-2018، بتحصيل ما يقرب من 12 مليار حصيلة جمركية من قطاع السيارات ومكوناتها، اﻷمر الذي سيتسبب في زيادة العبء علي الشركات والمصانع بزيادة قيمة الفاتورة الاستيرادية؛ اﻷمر الذي سيدفعهم إلى تقليص حجم وارداتهم.

وطالب بإزالة المعوقات والتحديات أمام الشركات و المستثمرين الراغبين بالتوسع في تعميق الصناعة المحلية موضحا أن اقتصادات الشعوب المتقدمة؛ بنيت سابقا علي اعطاء الحافز وتخفيف العبء علي الشركات.

**توحيد التعريفة الجمركية

واتفق معه حسين مصطفي المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات مطالبا لتوحيد التعريفة الجمركية علي السيارات المستوردة وتخفيض الرسوم المحصلة علي مكونات الإنتاج؛ بهدف تلاشي التأثيرات السلبية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية المبرمة منها “الشراكة اﻷوروربية وأغادير وتركيا”، بتمتع وارداتها من السيارات بالاعفاءات الجمركية الكاملة بنسبة 100% بحلول 2019، بالإضافة إلي عدم وجود تباين باسعار السيارات بين مختلف العلامات بالسوق.

وأشار إلى أن قانون استراتيجية صناعة السيارات،الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب؛ يتضمن بندًا بتوحيد التعريفة الجمركية علي السيارات المستوردة بنسبة 10%، ولكن يوجد عائق بالقانون المزمع إقراره – الا وهو وجود ضريبة التنمية الصناعية” بنسبة 30%.

وأوضح مصطفي، أن المنافسة الحقيقية تكمن في توحيد الامتيازات بين مختلف الشركات دون أي تمييز فيما بينهم، اﻷمر الذي سيدفع الشركات العالمية إلى توجيه استثماراتها لمصر.

** انتقاد

وانتقد هاني سالم رئيس قطاع بنتلي بمجموعة mti، وكلاء جاكور ولاند روفر و بنتلي و مازيراتي، آلية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، وذلك من خلال تحصيل مصلحة الجمارك ضريبة القيمة المضافة ، بعد اضافة كل من رسمي الجدول والتنمية والرسوم الجمركية علي قيمة السيارة، اﻷمر الذي يتسبب في ارتفاع قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة علي السيارات.

في سياق آخر طالب سالم بتخفيض نسب أقساط قروض السيارات من قبل القطاع المصرفي وشركات التمويل؛ إلى 5 و7% بدلًا من 20 و 23%، في إطار تخفيف العبء علي المستهلكين وتحريك أداء القطاع الذي يشهد أدنى مستوياته خلال الوقت الحالي.