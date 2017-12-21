مطالبات بتخصيص 15 فدانًا بكفر الشيخ للإسكان الاجتماعى

سلوى عثمان طالب علاء الوشاحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بكفر الشيخ، اللواء سيد نصر، محافظ الإقليم، بتخصيص 15 فدانًا من المساحة الواقعة فى زمام كفر الطايفة لصالح أملاك الدولة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى كعلاج لمشكلة إسكان الشباب.وأشار الوشاحى إلى

سلوى عثمان





طالب علاء الوشاحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بكفر الشيخ، اللواء سيد نصر، محافظ الإقليم، بتخصيص 15 فدانًا من المساحة الواقعة فى زمام كفر الطايفة لصالح أملاك الدولة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى كعلاج لمشكلة إسكان الشباب.

وأشار الوشاحى إلى أن أهالى المحافظة يقدّرون جهد المحافظ فى حل مشاكلهم وتنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، ونتمنى له التوفيق والنجاح الدائم.

يُذكر أن اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن إنهاء مشكلة الارتفاعات بالمحافظة، بعد مباحثات مع مؤسسات الدولة المعنية، وبعد أن أسهمت الدولة بمساحة 248 فدانًا بالبرلس لعلاج مشكلة الارتفاعات، وأن هذا القرار سيسهم فى انخفاض أسعار الوحدات السكنية ووقف التعدي على البناء على الأرض الزراعية والمساهمة فى علاج العشوائيات، فضلًا عن تنشيط ورواج حركة الشراء والبيع وتنشيط حركة العمالة المستخدمة فى البناء.