مطالبات بالشرقية لخفض أسعار الأسمدة

متابعات طالب أهالي قرية الكفر القديم بمركز بلبيس بالشرقية بضرورة تحديد سعر صرف الاسمدة ليكون في متناول الفلاح الذي يمثل أساس البلد لأن مصر دولة زراعية قبل أن تكون دولة صناعية. وطالب أهالي القرية خلال برنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه…

متابعات

طالب أهالي قرية الكفر القديم بمركز بلبيس بالشرقية بضرورة تحديد سعر صرف الاسمدة ليكون في متناول الفلاح الذي يمثل أساس البلد لأن مصر دولة زراعية قبل أن تكون دولة صناعية.

وطالب أهالي القرية خلال برنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc بضرورة العمل على تنمية التعليم وضبط العلاقة بين التلميذ والمعلم.

ومن جانبه أكد عمدة القرية ان الفترة الأخيرة شت العديد من المشروعات التنموية لافتا ان القرية تعاني من بعض الامور مثل نقل موقف السيارات من موقعه “بوسط البلد” وهو ما أدى لمعاناة أهالي القرية.

عباس قوره أمين مخازن جمعية الكفر القديم الزراعية قال أن بعض الناس لا يشعرون بما يتم إنجازه رغم أنه أكبر مما تم في ٢٠ سنة