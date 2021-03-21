مطالبات بالتوسع في تصدير الحاصلات الزراعية للسوق البرازيلية عبر خطوط طيران مباشرة

طالب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة فتح خط طيران مباشر من مصر إلي البرازيل لتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين



عقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم اجتماعا بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري في ساوباولو (البرازيل) وغرفة التجارة العربية البرازيلية، بحضور عددا من مصدري الحاصلات الزراعية المصرية للسوق البرازيلية.

وذكر الحضور خلال الاجتماع الذي عقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أن السوق البرازيلية تعد من أهم الأسواق أمام الصادرات المصرية، حيث يتضمن قرابة 209 مليون نسمة.

وطالب المشاركين في الاجتماع بضرورة فتح خط طيران مباشر من مصر إلي البرازيل لتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين، خاصة في البضائع والصادرات المجمدة والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.

وأكدوا على أن البرازيل تستورد قرابة 80% من إجمالي صادرات مصر المتجهة الى أمريكا الجنوبية، خاصة وأن النقل البحري يستغرق وقت أطول، يصعب معه التوسع في التصدير في تلك المنتجات والبضائع، حيث يستغرق النقل البحري للبضائع بين البلدين 25-30 يوم .

وأشار الحضور الى أنه يمكن التركيز علي الحاصلات التي تتحمل النقل لفترات طويلة بين البلدين مثل ( البطاطا – البطاطس- البصل – الثوم – الرمان – العنب)، حيث تم تصدير 2300 طن من الموالح إلي البرازيل العام الماضي.

وذكروا أن إتفاقية الميركسور بين مصر من جانب والبرازيل وبعض دول أمريكا الجنوبية من جانب آخر تعفي قرابة 600 سلعة مصرية من الجمارك وكل عام تنضم سلع مصرية إلي قائمة السلع المعفاة من الجمارك بنسبة 100%، حيث أن أهم السلع المصرية التي يمكن تصديرها للبرازيل، الثوم، حيث يوجد فرص كبيرة جدا لتصدير الثوم إلي البرازيل ولكن يجب الإهتمام بعملية التبخير، بالاضافة الى الزيتون والزيتون المخلل وزيت الزيتون، حيث صدرت مصر زيتون مخلل إلي البرازيل بما يوازي 27 مليون دولار.

كما أن تونس تعد من أكبر مصدري زيت الزيتون إلي البرازيل ويمكن منافستها في ذلك، خاصة وأن الزيتون الذي يتم تصديره يستهلك بنسبة 99% في المطاعم وخاصة مطاعم البيتزا حيث تعتبر البرازيل اكبر الدول التي تستهلك البيتزا بعد الصين وأكبر من إيطاليا نفسها.

كما أن هناك فرصة أكبر لتصدير التمور، للسوق البرازيلية نظرا لكبر الجالية العربية أو ذوي الأصول العربية هناك (6% من عدد السكان)، خاصة وأن العجوة ليست معروفة في السوق البرازيلي بشكل كبير حتي الان.

وأوضح الحضور أن الموالح أمامها فرصة كبيرة لزيادة تصديرها للسوق البرازيلية، خاصة وأنها تعد من السلع المصرية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية البرازيلية، حيث تم تصدير ما قيمته مليون و 400 الف دولار من مصر للبرازيل في شهرين فقط هذا الموسم.