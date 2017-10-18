مطالبات بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح

إيمان عوف طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، وفق بيان مشترك. والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب . مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة ال

إيمان عوف

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، وفق بيان مشترك.

والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب . مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مركز هشام مبارك للقانون مصريون ضد التمييز الديني المفوضية المصرية للحقوق والحريات مؤسسة حرية الفكر والتعبير

وقالت المنظمات إن الناشط علاء عبد الفتاح صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة بـ”مظاهرات مجلس الشورى”، عام 2013، مستندا إلى قانون ألغى من 89 عاما، وهو قانون التجمهر.

وأضافت “لما كانت كافة التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح تستند لقانون التجمهر الملغي- فيما عدا تهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه بحد أقصى تطالب المنظمات الموقعة بإطلاق سراحه وإعادة محاكمته”.

ويأتي البيان قبل ساعات من نظر محكمة النقض الطعن الخاص بالناشط علاء عبد الفتاح على الحكم الصادر بسجنه بخمس سنوات

