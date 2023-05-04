«مطاعم الإسكندرية»: ندرة العملاء تزيد مخاطر القطاع و50 % من المحلات مهددة بالإغلاق

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن النشاط أصبح يشهد مخاطرات كبيره في الفتره الراهنة واصبح الاستثمار فيه يحفه العديد من المخاطر فى ظل تراجع حركة العمل والتى تشهد تبايناً عن سنوات سابقة .

وأشار إلى أن هناك صعوبات فى التشغيل فى الوضع الراهن ، بعضها يتمثل فى عدم وجود إلتزام من جهات بتوريد بضاعة للمطاعم ، والاضطرار إلى شراء الأحتياجات التشغيلية بأسعار مختلفة من التاجر المتاح لديه البضاعه المطلوبة .

وقيما أشار البعض إلى أن هناك بعض المنشأت القائمة فى بعض المولات الكبيره أو فى بعض الأماكن السياحية على الكورنيش أصبحت تعاني من ندره العملاء والزبائن رغم أنها مخصصة لمخاطبة طبقات ومستويات دخل مرتفعة .

وأعتبر البعض أن هذا الأمر يدفع البعض إلى أن يقوم بالإغلاق ، خاصة أن ذلك يأتى في ظل أرتفاع حجم المصروفات وعدم القدرة على مواكبة أرتفاع أسعار الخامات نظراً لظروف التشغيل والأوضاع الاقتصادية الحالية .

فى البداية، قال يحيى زكي صديق عضو مجلس إداره لجنة اصحاب المطاعم في الغرفه التجارية بالاسكندرية ، أن الاستثمار في القطاع أصبح يحفه العديد من المخاطر المرتفعة .

وأضاف صديق أن هذا يعود إلى أن نشاط المطاعم أصبح يشهد مخاطرات كبيرة في الفتره الراهنة ، مرجعاً ذلك لبعض الأسباب .

وأضاف أن أبرز هذه الاسباب هى أرتفاع أسعار المدخلات بشكل كبير ومبالغ فيه ، فضلا عن عدم الأستقرار في هذه الأسعار المرتفعة ، والتى لاتلائم القدرة الشرائيه لدى القطاعات عريضه من المستهلكين .

كما لفت صديق إلى أن من ضمن هذه العوامل أيضا ً هي قلة العملاء التي يمكن مخاطبتها و لديها قدرة على الإستهلاك والشراء .

وأشار إلى أنه أحياناً يكون هناك حاجه للتعامل مع المورد المتاح للتوريد ، لافتاً إلى أن هناك صعوبه تواجه العديد من المنشآت لفتح مطاعم وفروع جديده لها .

وأعتبر عضو مجلس إداره لجنة اصحاب المطاعم في الغرفه التجارية بالاسكندرية ، أن هناك كثيرون الجميع يفضل الاكتشاف الفتره الراهنه ويكتفي بالأستمرار في الفروع القائمة .

وأعتبر عضو مجلس اداره لجنه المطاعم في الغرفه التجاريه بالاسكندريه عن ان هناك العديد من المطاعم الصغيرة تتجه إلى الأغلاق نظراً لظروف التشغيل الصعبة الراهنة .

وشهدت مدينة الإسكندرية خلال الفترات الماضية نمواً وتطوراً ملحوظاً فى أنشطة المطاعم وعدد من محلات المأكولات الشهيرة، لا سيما التى تستهدف الطبقات الراقية وبعض الشرائح المرتفعة من الطبقة المتوسطة، وهو ما آدى إلى تشغيل وأفتتاح المنشآت والأماكن التى يجرى تطويرها حالياً.

وشهدت السنوات الآخيرة أفتتاح العديد من الأماكن مثل منطقة تافيلو دوم بسيدى جابر على كورنيش المدينة، وإعادة افتتاح كازينو الشاطبى بعد تطويره، وغيرها من المنشآت، وكان لزاماً على المطاعم أن تطور من نفسها لتواكب هذه الطفرة الكبيرة ، خاصة مع دخول بعض الشباب وصغار رجال الأعمال والمستثمرين حديثى التخرج للقطاع بأفكار جديدة ومبتكره ساهم فى إثراء نشاط المطاعم، وأدى لوجود تنوعا فيها، وفى المنتجات المقدمة، ما ساهم فى نمو القطاع، وزيادة المنافسة التى تكون لصالح العميل فى النهاية.

بدوره توقع جمال ابراهيم العش عضو مجلس أدارة لجنة أصحاب المطاعم في الغرفة التجارية بالاسكندرية ، أن يغلق نحو 50 % من المحلات التي تعمل في النشاط خلال الفتره المقبله في ظل أوضاع التشغيل الراهنة .

وأوضح العش أن هناك محلات كبيرة قد تتجه للإغلاق فى ظل المصروفات والألتزامات التى عليها ، خاصة في ظل أوضاع التشغيل الراهنة .

وأشار إلى أن أكبر تحدي من وجهة نظره يواجهه القطاع والذي يأمل في ان يتم الانتهاء منه هو ان تعود أسعار المواد الخام الى ما كانت عليه من قبل