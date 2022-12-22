مطار هيثرو يبلغ «مصر للطيران» باحتمال تأخر رحلات الركاب المغادرة منه لمدة 6 أيام

أبلغ مطار هيثرو في لندن شركة مصر للطيران باحتمال تأخر رحلات الركاب المغادرة منه لمدة 6 أيام .

وأشارت شركة مصر للطيران الأربعاء إلى صدور تنويه من السلطات المعنية في مطار هيثرو في لندن لشركات الطيران العاملة به ومنها شركة مصر للطيران، بوجود إضراب بسلطات الجوازات بالمطار خلال الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر الجاري والفترة بين 28 و30 ديسمبر الجاري.

وأشار التنويه إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على ركاب الوصول خلال هاتين الفترتين ويسبب معه تزاحما وانتظارا لفترات طويلة بصالات الوصول، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن بيان لشركة مصر للطيران.

وأضافت الشركة، في بيان، أنه حال وجود أي استفسارات برجاء التكرم بالتواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران بالقاهرة على رقم 1717 من أي محمول مصرى أو على رقم 97142306666+ دوليا أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.