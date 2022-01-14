نقل وملاحة

مطار هونغ كونغ يمنع رحلات الترانزيت من 153 دولة

في تشديد جديد لإجراءات المدينة لمكافحة تفشي كوفيد-19.
المال - خاص 3:38 م, الجمعة, 14 يناير 22 3:38 م, الجمعة, 14 يناير 22

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أعلن مطار هونغ كونغ الدولي اليوم الجمعة، أنه سيحظر رحلات الترانزيت من أكثر من 150 دولة في تشديد جديد لإجراءات المدينة لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقال المطار في بيان: “ستعلق خدمات نقل/ترانزيت الركاب عبر مطار هونغ كونغ الدولي لأي أشخاص أقاموا في أماكن مصنفة ضمن المجموعة (أ) في الأيام الـ21 الأخيرة”، والتي تندرج فيها 153 دولة ويتعين على القادمين منها العزل 21 يوما.

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وسيدخل القرار حيز التنفيذ الأحد، ويستمر تطبيقه مدة شهر.

واعتبر وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ إدوارد لاو في مقابلة مع صحيفة “فاينانشل تايمز” أن المحاربة العالمية لتفشي متحور “أوميكرون” تعزز من قوة مقاربة المدينة لتفشي الوباء.

 وأضاف، “أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يُعطي جدولا زمنيا دقيقا” لإجراءات رفع الحظر على الحركة على الحدود.

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بقلم المال - خاص

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