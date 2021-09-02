مطار مرسي مطروح يستقبل رحلة شارتر على متنها 169 سائحا من رومانيا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس رحلة طيران شارتر على متنها ١٦٩ سائحا، من دولة رومانيا ليصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها مع بدء موسم الصيف السياحى ١٥ رحلة طائرة سياحية…

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس رحلة طيران شارتر على متنها ١٦٩ سائحا، من دولة رومانيا ليصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها مع بدء موسم الصيف السياحى ١٥ رحلة طائرة سياحية منها رحلتان من رومانيا و١٣ رحلة أخرى من كازاخستان بإجمالي 2147سائحا.

يأتى ذلك استمرارا لتدفق حركة السياحة الخارجية والداخلية على محافظة مطروح حيث تم الاستقبال بالورود وتوزيع البروشورات والخرائط السياحية مع التنسيق مع الفنادق المستضيفة وإعداد برامج الزيارات لأهم المعالم السياحية والتاربخية وغيرها من خلال إدارة السياحة بالمحافظة ومكتب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والشركة المنظمة مع متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال مديرية الصحة بمطروح.



يذكر أن محافظة مطروح تتنوع بها أنواع السياحة مثل الرحلات والسفارى والسياحة العلاجية والترفيهية والآثرية وغيرها مما يجذب إليها السائحون الأجانب والعرب بالإضافة إلى السياحة الداخلية للاستمتاع بما تتمتع به شواطئها ذات الشهرة العالمية كروميل وعجيبة وكليوباترا والغرام وغيرها من رمال بيضاء ومياه فيروزرية ،بالإضافة إلى الاستمتاع بأنواع السياحة الأخرى العلاجية والتاريخية والسفارى وغيرها بعدد من مدن المحافظة خاصة مرسي مطروح والعلمين.