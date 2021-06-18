مطار مرسى مطروح يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة «SCAT»

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة ”SCAT”، والقادمة من مطار أستانا بدولة كازاخستان، التى كانت تحمل على متنها 183 راكبا، لتصبح بذلك أولى الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء بمرسى مطروح.

وتم استقبال الطائرة فور وصولها بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كل الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.