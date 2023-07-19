مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل 7 طائرات شارتر قادمة من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولى استقبل أمس 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا، ليصل إجمالى عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحى في نهاية مايو الماضي إلى 104 طائرات شارتر بمطاري مرسي مطروح والعلمين.

ويأتى ذلك استمرار لحركة السياحة الخارجية مع استقبال محافظة مطروح مزيدا من رحلات طيران الشارتر المقبلة من عدد من الدول الأوروبية.

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسى مطروح استقبل 81 طائرة شارتر من ايطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا.

واستقبل مطار العلمين الدولى 23 طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحى هذا العام مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة.

وتم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.