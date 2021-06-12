نقل وملاحة

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Wizz Air القادمة من إيطاليا

من المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلي مطار الغردقة الدولي حتى نهاية الشهر الجارى.
دعاء محمود 5:17 م, السبت, 12 يونيو 21 5:17 م, السبت, 12 يونيو 21

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم أولى الرحلات الجوية رقم 560‪7 التابعة لشركة،  Wizz Air القادمة من مطار مالبينسا الدولى بمدينة ميلانو الإيطالية، وهى خامس دول الاتحاد الأوروبى من حيث الكثافة السكانية، وكان علي متنها 100 راكب.

وكان فى استقبالهم نبيل الملاح، مدير المطار، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود فور وصولهم وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وإنهاء كافة إجراءات الوصول الخاصة بهم بسهولة ويسر تام، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات المصرية من أجل الحفاظ على صحة المسافرين.

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ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلي مطار الغردقة الدولي حتى نهاية الشهر الجارى، ثم رحلتين خلال شهر يوليو المقبل، على أن تكون قادمة من مطار روما.

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بقلم دعاء محمود

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