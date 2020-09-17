مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا اليوم (صور)

على متنها 70 سائحا من بينهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي

استقبلت اليوم الخميس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف من أرمينيا، وعلى متنها ٧٠ سائحا، من بينهم ١٠ من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

يأتي ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بدءا من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo .

وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

وأشاد ممثلو وسائل الاعلام السياحي بأرمينيا والذين جاءوا علي هذه الرحلة بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما أعربوا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين الي انهم سينقلون كل هذا الي شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنون الأرمن قرار السفر خاصة الي مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد قام بزيارة خاطفة أول أمس، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه الي العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

والتقى وزير السياحة والآثار يريفان مع أكثر من 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الانباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.