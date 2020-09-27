مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «إير مولدوفا» بعد استئناف الحركة الجوية (صور)

والغردقة تستقبل رحلةً شركة إنتر ايرالقادمة من العاصمة البولندية وارسو، وعلى متنها 165 راكباً

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أولى رحلات شركة إير مولدوفا air moldova القادمة من كيشيناو عاصمة مولدوفا وعلى متنها ١٣٨ راكباً ، و كان في استقبالهم الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ .

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

كما استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم رحلةً شركة إنتر اير (Enter Air ) القادمة من العاصمة البولندية وارسو، وعلى متنها ١٦٥ راكباً للاحتفال باليوم العالمى للسياحة وذلك بعد إستئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا .

وكان في إستقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار و ممثلين عن مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ، حيث تم توزيع النشرات السياحية عن مقاصد مصر السياحية المختلفة مقدمة فى حقائب صغيرة تحمل إسم مصر .





وتم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه وقام فريقى العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة وشرم الشيخ بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، و تطبيق الإجراءات الإحترازية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن الالتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار .













يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ومختلف دول العالم والتنسيق المثمر و الدائم بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار .