مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية من جدة والرياض (صور)

بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر .

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم أول رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية وعلي متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتى الرياض وجدة وذلك بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر .

وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفقا لتوصيات المنظمات الدولية.







وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة انهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعى.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا .