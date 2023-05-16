مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة طيران الجزيرة القادمة من الكويت (صور)

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم، أول رحلة طيران تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز Airbus320 قادمة من الكويت وعلى متنها ١٦٧ راكب ومن المقرر أن تنظم الشركة أربع رحلات أسبوعية ما بين مطارى سفنكس والكويت، فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية.

وقامت سلطات المطار باستقبال الطائرة برش المياه وهو الإجراء الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو وصول أول رحلة الي المطار، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والشيكولاتة ترحيباً بوصولهم إلي مصر.

جدير بالذكر ان مطار سفنكس الدولى شهد تسيير عددا من الرحلات الجوية المنتظمة والغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف انحاء العالم وشهد نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً فى الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات،مما يعكس مدى اهمية المطار فى جذب الحركه السياحية والاقتصادية والتجاريه لجمهورية مصر العربية.