مطار القاهرة ينفذ تجربة طوارئ للقطار الألى

هاجر عمرانقامت اليوم شركة ميناء القاهرة الجوى بتنفيذ تجربة طوارئ تتضمن إخلاء الناقل الألى بمطار القاهرة الدولى ووفقا لبيان منذ قليل عن الشركة ، شارك فى تنفيذ التجربة كل من إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بشركة الميناء والشرطة والحماية المدنية و الحجر الصحى وحى النزهة والمط

هاجر عمران

قامت اليوم شركة ميناء القاهرة الجوى بتنفيذ تجربة طوارئ تتضمن إخلاء الناقل الألى بمطار القاهرة الدولى



ووفقا لبيان منذ قليل عن الشركة ، شارك فى تنفيذ التجربة كل من إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بشركة الميناء والشرطة والحماية المدنية و الحجر الصحى وحى النزهة والمطافى وأمن شركة الميناء.

وتضمن سيناريو التجربة أثناء سير القطار من مبنى (3) الى مبنى (1) حدوث عطل مفاجئ للقطار قبل الوصول الى محطة ايرمول و على الفور تم اخطار العمليات بالواقعة فتم اخطار كافة الجهات المعنيه والتى تحركت على الفور إلى مقر الواقعة وتم التعامل معها بشكل فعلى حيث تم إنزال الركاب من القطار واصطحابهم الى ممشى الطوارئ والخروج من باب الاير مول .

تأتى التجربة فى إطار تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى ( الايكاو ) بضرورة اجراء تجربة طوارئ كل عامين وذلك لقياس قدرة الاستعداد لدى الافراد والمشاركة فى التجربة إضافة الى تنمية المهارات والوقوف على الايجابيات والسلبيات التى ستتم تلافيها فى التجارب القادمة .