مطار القاهرة يلغي الحجر الصحي علي العائدين من الخارج

قالت مصادر إنه تم السماح للركاب العائدين علي متن الرحلات الاستثنائية اليوم والقادمة من بيروت بقضاء مدة العزل في منازلهم وذلك بعد توقيع الكشف عليهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد،

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار بدأت في تطبيق إلغاء الحجر الصحي علي المصريين العائدين من الخارج علي متن الرحلات الاستثنائية، مع استبداله بالعزل المنزلي.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للركاب العائدين علي متن الرحلات الاستثنائية اليوم والقادمة من بيروت بقضاء مدة العزل في منازلهم وذلك بعد توقيع الكشف عليهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، منوهة بأنه لم يظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في الإصابة.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توقع في تصريحات صحفية سابقة، أن يتم إلغاء الحجر الصحي خلال أيام علي رحلات العالقين والقادمين من الخارج.

وأضاف زكريا أنه سيتم استبداله بالحجر المنزلي وذلك للمصريين العائدين علي متن الرحلات الاستثنائية والتي تطلقها شركتي مصر للطيران واير كايرو.‎