مطار القاهرة يكثف استعدادته لاستقبال موسم عمرة رمضان

متابعات ينتهي مطار القاهرة الدولي، خلال الأيام القليلة القادمة، من تجهيزاته استعدادا لبدء موسم عمرة رمضان، الذي يشهد كثافة تشغيل عالية داخل الصالة الموسمية وكذلك مبني الركاب رقم 2.ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، كلف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية محمد سعيد محروس، قيادات شركة مي

متابعات

ينتهي مطار القاهرة الدولي، خلال الأيام القليلة القادمة، من تجهيزاته استعدادا لبدء موسم عمرة رمضان، الذي يشهد كثافة تشغيل عالية داخل الصالة الموسمية وكذلك مبني الركاب رقم 2.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، كلف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية محمد سعيد محروس، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير كل المستلزمات والانتهاء من أي أعمال صيانة في الصالات وكذلك للجهات المعاونة والمشاركة في موسم العمرة، لتسهيل إنهاء إجراءات سفر ووصول المعتمرين خلال شهر رمضان الكريم.

كما وجه رئيس شركة الميناء المحاسب مجدي إسحاق، العاملين داخل الصالات بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية والصيانة الدورية داخل الصالات، استعدادا لمواجهة كثافة التشغيل.

وحرص مدير مبني الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران مكي عسكر، على متابعة تجديد المبنى بالكامل بلمبات الليد والصيانة لباقي الخدمات، خاصة دورات المياه وساحات انتظار السيارات، استعدادا لانطلاق موسم تكثيف العمرة خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن تنقل الشركة من خلال المبنى حوالي 70 ألف معتمر خلال الشهر.

كما تابع مدير مبني الركاب رقم “2” المهندس أحمد حسني الصيانات الدورية، وذلك استعدادا لتكثيف رحلات الخطوط السعودية خلال الشهر الكريم إلى جدة والمدينة المنورة.