مطار القاهرة يطرح 4 آلاف متر مربع للاستغلال في مزادات يوم 21 نوفمبر المقبل

حددت شركة ميناء القاهرة الجوي يوم 21 نوفمبر المقبل موعدا لفض المظاريف الفنية لعدد من المزايدات التي طرحتها مؤخرا على شركات استغلال المساحات المختلفة بالميناء.

وحسب منشور صادر عن الشركة، اطلعت عليه ” المال” أكدت فيه على أن تلك المساحات التجارية تصل إلى 5 مساحات تصل على مساحة الى 4 آلاف مربع .

وتقع المساحة الأولى على مساحة 351 متر مربع مقسمة إلى 4 مواقع بمبني المشاية الكهربائية والتي تربط الجراج المتعدد الطوابق بمبنى الركاب رقم 2، أما المساحة الثانية فتقع على مساحة 1300 متر مربع أمام الجراج متعدد الطوابق.

فيما تقع المساحة الثالثة على مساحة 1845 متر مربع بالبارك الملاصق لفندق الميرديان، بينما تقع المساحة الرابعة على مساحة 450 متر مربع بجانب صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 ، فيما تقع الساحة الخامسة على مساحة 68 متر بجوار بوابة الرسوم وامام المبنى الخدمي الجديد.

يذكر أن مطار القاهرة الدولى يشهد تطويرا كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة لكل رواد المطار من مسافرين ومودعين ومستقبلين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى مباني المطار الثلاثة، لتيسير الحركة وزيادة المساحات الخضراء والتشجير وافتتاح فروع جديدة لعلامات تجارية عالمية بالمطار.

وخلال أغسطس الماضي كان قد أشار المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن ذلك يأتى في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات، وإبراز الوجه الحضاري والجمالي للمطارات المصرية، وفى مقدمتها مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الأولى، بما يسهم فى تقديم صورة حضارية تليق باسم مصر أمام الضيوف القادمين لزيارتها من مختلف دول العالم.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس الإدارة، قد قامت بإجراء تجديدات وصيانة شاملة لكافة الطرق المؤدية من وإلى المطار والطرق الداخلية ورفع كفاءتها، والتركيز على الهوية البصرية بمحيط مباني الركاب والعناية بالمسطحات الخضراء والتشجير، إضافة إلى مراجعة العلامات واللافتات الإرشادية لتيسير الحركة أمام مرتادي مطار القاهرة فى الدخول إليه أو الخروج منه وكذلك التنقلات الداخلية بين مباني المطار.

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين في السفر والوصول حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على التوسع في جذب عدد من العلامات التجارية العالمية بمجال الأغذية والمشروبات، حيث تم مؤخرا افتتاح فرع لإحدى العلامات التجارية العالمية أمام واجهة صالة الوصول لمبنى الركاب رقم 3.

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد تم إصدار تعليمات صارمة بالتوفير في استخدام الإضاءة في كافة المواقع واستبدال جميع اللمبات الكهربائية بأخرى موفرة.