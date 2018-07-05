مطار القاهرة يضبط 625 حقنة فيتامينات مهربة

مها أبوودنضبطت سلطات مطار القاهرة 3 آلاف قرص بنادول، و625 حقنة فيتامينات مهربة بالمخالفة للقانون.وتعود الواقعة وفق بيان إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية قم 301 القادمة من جدة اشتبه ايهاب عميرة مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من السعودية مع

مها أبوودن

ضبطت سلطات مطار القاهرة 3 آلاف قرص بنادول، و625 حقنة فيتامينات مهربة بالمخالفة للقانون.

وتعود الواقعة وفق بيان إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية قم 301 القادمة من جدة اشتبه ايهاب عميرة مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من السعودية مع زوجها الذى يجلس على كرسي متحرك

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل اشياء يستحق عنها رسوم جمركية أجابت بالنفى، وفق المصدر ذاته.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الموظف بالمطار، عبد الحميد عمران حيث لاحظ وجود كثافة عالية بأحد الحقائب

وبتفتيشها تبين وجود 1000 علبة شرائط البنادول مفرغة من الاغلفة الخاصة بها وبتفتيش باقى الحقائب تم العثور على 2000 شريط بنادول بإجمالى 3 آلاف قرص و625 حقنة فيتامينات مهربة.

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