مطار القاهرة يضبط ويحرر 30 محضر تهرب جمركي خلال سبتمبر الماضي لبضائع متنوعة

حرر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية للركاب بمطار القاهرة 30 تهرب وضبط وجمركي خلال شهر سبتمبر الماضي لبضائع متنوعة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والقوانين المختصة.

تم تحرير 7 محاضر تهرب وضبط جمركى بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بالإدارات المختلفة برئاسة كل من عبد الفتاح دويدار ومحمد أحمد حميدة وعمرو عبد المنعم ومحمد الدمرداش مديرى الإدارات وخالد محمود عبد العظيم ومحمد رمضان الدمرداش مديرى الإدارة بالانابة .

فى المحضر الأول تم ضبط راكب مصري قادم من العين على رحلة خطوط النيل حاول تهريب 50 عبوة بهم ماء الذهب.

وقام بالضبط سيد فؤاد وأحمد حمدي واكرامي أشرف نادي مأمورى الجمرك تحت إشراف مينا رمزي مدير الحركة .

وفى المحضر الثاني تم ضبط 4 ركاب مصريين قادمين من جده بحوزتهم 5920 دفترا وبطاقة بلاستيكية لرخص قيادة دولية.

وقام بالضبط أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية وكل من حسام سليمان و محمد حسن و هبة فرج و نهال نجم الدين مأمورى الجمرك تحت اشراف طاهر مكي و نميري عبد الرحمن مديرة الحركة.

وفى المحضر الثالث تم ضبط 150 عبوة دوائية غالية الثمن بحوزة راكب مصرى الجنسية قادم من السعودية على رحلة خطوط طيران فلاي ناس، تم الضبط بواسطة كل من إبراهيم مصطفي ومحمد حسن ومحمود رمضان عريضة مأمورى الجمرك تحت اشراف نميري عبد الرحمن مدير الحركة.

والمحضر الرابع كان لراكب مصرى الجنسية قادم من الرياض حاول تهريب كميه من الادوية غالية الثمن وقام بالضبط ايمن علي وعبد الرحمن حسن و وليد حجاج مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة كريم نادي و عبد الرحمن ناصر تحت اشراف شريف بركات مدير الحركة.

وفى المحضر الخامس تم ضبط ضبط 17 تليفون محمول بحوزة راكب مصرى الجنسية قادم من الشارقة على رحلة خطوط طيران النيل أخفاها اسفل ملابسه التي يرتديها ، قام بالضبط أحمد عبد الله حسن مأمور اللجنة الجمركية و محمد عادل ومحمد طلعت و هشام ماهر مأمورى الجمرك شارك في الضبط أبو بكر يوسف و اميرة أيمن تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة.

وفى المحضر السادس تم ضبط 179 عبوة دوائية و 100 عبوة من مستلزمات الشيش الإلكترونية وعدد من الساعات الذكية والسماعات و “البلوتوث” مخبأة داخل اكياس شيبسي مغلفة بحوزة راكب مصرى الجنسية قادم من الشارقة أيضا على رحلة خطوط طيران العربية ، قام بالضبط محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية و ايمن علي و احمد سامي مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة هادي أشرف و احمد حسين تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة .

وفى المحضر السابع والاخير تم ضبط راكب مصري حاول تهريب 1725 عبوة بهم عدسات لاصقة أثناء وصولة من الكويت على رحلة خطوط طيران نسما ، وقام بالضبط سامح ابو زيد مأمور اللجنة الجمركية و شيماء الشحات مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد قاسم ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة .

وفى مبنى جمارك الركاب رقم 2 برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 تم تحرير 7 محاضر تهرب وضبط جمركى .

حيث قام رجال الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة وايمن شملول نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي الأول ضد راكب مصري قادم من مسقط علي رحلة الخطوط العمانية حاول تهريب كميه من امبولات دوائية باهظة الثمن بين طيات الملابس بحقائبه وعدد من أجهزة كشف الأعطال والثاني ضد راكب مصري ايضا قادم من جدة علي رحلة الخطوط السعودية بحوزته 440 قرص وشريط لعقار مدرج بجداول المخدرات.



وقام بالضبط سامي نبيل و أمير محمود و مصطفي فريد مأمورى الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد مرسي فضل و احمد حسين ابو العلا وسامح سيد مدير الإدارة ومن إدارة الأمن الجمركي محروس حسن و حسن السيد تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة .

بينما قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة و أحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ضد راكبين الاول مصري قادم من باريس بحوزته أقراص لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات، والثاني اسيوي الجنسية قادم من مسقط علي الخطوط العمانية حاول تهريب 15 تليفون ماركة iPhone خبأهم علي جسدة تم الضبط بواسطة كل من محمود محمد طلعت و اسلام ماهر وأحمد عبد الوهاب وعبد الحليم عبد المحسن ماموري الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد جبر ومحمود شحاته تحت اشراف كل من حافظ منشاوي و احمد سيد إبراهيم مديرى الحركة.

كما قام رجال الإدارة الاولي بقيادة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي عباس نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركى ضد راكبين الاول أجنبي قادم من روما علي الخطوط الإيطالية بحوزته أجهزة وعبوات بهم زيت الماريجوانا المخدر والثاني مصري قادم من جدة علي الخطوط السعودية بحوزته 237 قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات تم الضبط بواسطة كل من محمود أحمد عبد المطلب و وليد جمال و جورج صفوت مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من أحمد سيد عبد العزيز و محمد صابر تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على الصالة.

كما قام رجال الإدارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة و أحمد عمر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب مصري قادم من بيروت علي طيران الشرق الأوسط بحوزته 11 كجم قطع متنوعة من عاج سن الفيل المحظور طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 لوزير الزراعة والمنفذ لاتفاقية سايتس ملحق رقم 1 طبقا لما جاء بتقرير الدكتورة آمال سعيد والدكتورة سحر فاروق من ادارة الحجر البيطري قسم الحياة البرية بمطار القاهرة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي و روضة طارق مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص محمد جمال الدين ومحمد عبد المنعم تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة المشرف على الصالة.

أما باقى المحاضر فكانت فى مبنى الركاب رقم 3 ، ففى الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير تم تحرير 9 محاضر تهرب وضبط جمركى حيث تم ضبط 1200 قطعة وعبوة وجهاز من مستلزمات طب الأسنان و 10 عبوات تحتوي علي مخدرات متنوعة بهم مخدر الماريجوانا و 1250 قرص ترامادول المخدر و 344 اقراص وكبسول لعقاري الترامادول والبريجابالين المخدرين وعدد من الأقراص المخدرة الأخرى و 4 أسلحة بيضاء بحوزة 9 ركاب مصريين قادمين من ألمانيا واليونان وفرنسا و كينيا و دار السلام .

وقام بالضبط خالد رمضان ومها ممدوح ومصطفي بحر وهيثم محمدعادل أسامة و محمود فتحي و مصطفي بحر و علاء خضر و مينا عبد المسيح مأمورى الجمرك وريمون غطاس ومحمد عبد الباقي وهاني ابو طالب وإبراهيم حسن طلحة مديري الحركة بالإدارة الثالثة ومن الفحص بالأشعة خالد عبدالرحمن وأحمد الشريف مأمورى الفحص .

وقام رجال الإدارة الثانية بقيادة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة و أحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير 4 محاضر ضبط ل 4 ركاب مصريين قادمين من بيروت ونيروبى وميلان حاولوا تهريب لفافتين بهم مخدر الكوكايين و 162 كبسولة لعقار الترامادول و 15 سلاح عبارة عن 5 مطواة و 3 خنجر و 4 قيد حديدي و 2 صاعق كهربائي و سيف و34 ساعة ذكية و 58 سماعه وكمية كبيرة من الشواحن والسبائك الذهبية .

وشارك في الضبط كل من هبة مصطفي الشبراوي مأمور اللجنة الجمركية والدكتور مؤمن حسن ومن ادارة الفحص بالأشعة عمرو غزال ومحمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة .

كما قام رجال الجمارك بالإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة و تامر قاسم نائب المدير بتحرير ثلاثة محاضر ضبط ضد ثلاثة ركاب قادمين لندن و دبي بحوزة الأول 386 كبسولة ترامادول و بحوزة الثاني أسلحة بيضاء عبارة عن 5 خناجر و بحوزة الثالث 12 سلاح أبيض عبارة عن 3 مطواة و 2 خنجر و عصا معدنية و 4 نظارة ميدان و 2جهاز لاسلكي .