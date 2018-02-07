مطار القاهرة يخصص بوابة للمسافرين والعائدين من روسيا

هاجر عمران ـ دعاء محمود أكدت مصادر مطلعة فى وزارة الطيران المدنى، تخصيص شركة ميناء القاهرة الجوى بوابة «5» بمبنى الركاب2 لدخول المسافرين للطائرات المتجهة إلى روسيا والعائدة منها، مضيفة أن الوزارة وافقت على تنفيذ طلبات شبيهة لدول أخرى، هى…

هاجر عمران ـ دعاء محمود

أكدت مصادر مطلعة فى وزارة الطيران المدنى، تخصيص شركة ميناء القاهرة الجوى بوابة «5» بمبنى الركاب2 لدخول المسافرين للطائرات المتجهة إلى روسيا والعائدة منها، مضيفة أن الوزارة وافقت على تنفيذ طلبات شبيهة لدول أخرى، هى الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، وبالتالى لا تجد أى مغالاة فى طلب الجانب الروسى.

وأوضحت المصادر – التى فضلت عدم الكشف عن أسمائها فى تصريحات لـ«المال»- أن روسيا طلبت تخصيص بوابة للإقلاع «GATE BOARDING» وليس بوابة لدخول المطار، والخروج منه خلال الشهور القليلة الماضية، غير أن تخصيص البوابة تم مؤخرا فى إطار الاستعداد لاستقبال الرحلات السياحية القادمة من موسكو.

وذكرت «المال» فى عددها الصادر أمس، على لسان مصادر من شركة ميناء القاهرة الجوى، أن رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، المحاسب مجدى إسحاق، تلقى خطابا من شركة «إيروفلوت» الروسية، لتأجيل رحلاتها من موسكو إلى القاهرة لمدة أسبوع.

وأكدت المصادر أن السلطات المصرية، وافقت للجانب الروسى، على استئناف الرحلات بدءا من 3 فبراير الجارى، مضيفة أن إقلاع أول رحلة يخضع لبعض الإجراءات الفنية الخاصة بجدوى التشغيل والحجز.

وكانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية “ميتروجيت” فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، مما تسبب فى وفاة 224 شخصًا على متنها.

ووقع وزير الطيران شريف فتحى، مع نظيره الروسى مكسيم سوكولوف، 15 ديسمبر الماضى، بروتوكولا يضمن عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو بداية من فبراير، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتعاملت مصر بإيجابية مع متطلبات الجانب الروسى، سواء من خلال الاستجابة الفورية لطلبات التفتيش الأمنى المتكررة، أو تحديث وشراء الأجهزة، ومنها التتبع للعاملين بـ«البيروميترك»، وإنفاق 42 مليون دولار على تحديث الأنظمة الأمنية.

وقال «سوكولوف» لوكالة الأنباء الروسية «نوفستى» منذ أيام، إن استئناف أولى الرحلات الجوية مع مصر، سيبدأ فى منتصف فبراير الجارى.

ولفتت المصادر إلى أن الرحلات مع روسيا ستغطى 5 أيام أسبوعيا، بواقع 3 رحلات لمصر للطيران ورحلتين لشركة «إيرفلوت» الروسية، مؤكدة جاهزية الجانب المصرى للتشغيل من خلال وجود وفد من «مصر للطيران» فى روسيا، استعدادا لبدء التشغيل.