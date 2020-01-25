مطار القاهرة : لم نسجل أى حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا ونفحص القادمين

بلغ عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بالفيروس 42 حالة حتى السبت

قال مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي إنه لم يتم اكتشاف أي حالة مشتبه فيها الإصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا بالصين موضحا أنه في حالة اكتشاف أى حالة سيتم تحويلها لمستشفى الحميات التابعة لوزارة الصحة .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن سلطات المطار تعمل على مناظرة القادمين من الخارج بأجهزة المواسح الحرارية والأشعة حتى لا ينتشر الفيروس داخل مصر موضحا ان أنه تتم جميع الحالات القادمة سواء كانت من دول الإصابة أو كانت قادمة بطريق غير مباشر من تلك الدول حيث توجد أطقم طبية متخصصة في المطار.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 42 شخصا بحسب اللجنة الوطنية للصحة في الصين.