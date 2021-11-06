استثمار

مطار القاهرة : ضبط 13 مخطوطًا أثريًا و3 لفائف من ورق البردي من القرن 17 و 18 و19

بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2020 وقانون حماية الاثار لسنة 1983
السيد فؤاد 1:17 م, السبت, 6 نوفمبر 21 1:17 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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نجحت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم “1” بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط 13 مخطوطا أثريا من القرن 17 و 18 و19، و3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، وقالب لسك العملة من المعدن عليه طغراء يعود للعصر العثماني.

صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلي للآثار، موضحا أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب (1) بلاغًا من شرطة تـأمين الركاب بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، وتم تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للأثار ودار الكتب والوثائق القومية برئاسة السيد ملاك نصحي مفتش أثار بقطاع الأثار الإسلامية.

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أكد حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثرية بالمجلس الأعلى للاثار، أن اللجنة أكدت أثرية المضبوطات وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، كما أوصت بسرعة إيداعها بالمتحف القبطي لترميمها وصيانتها.

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من جانبه، قال ملاك نصحي، رئيس اللجنة الاثرية المشكلة لفحص المضبوطات، إنه بعد الفحص والمعاينة تبين أن المخطوطات تشمل مخطوطات من الفقه الاسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية وأدعيه تبدأ بأسماء سيدنا محمد صل الله علية وسلم، ومخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين.

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بقلم السيد فؤاد

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