مطار الغردقة ينجح فى الحصول على شهادة الترخيص لمدة 3 سنوات

نجح مطار الغردقة الدولي في تجديد شهادة الترخيص من سلطة الطيران المدني المصري لمدة 3 سنوات جديدة حتى يوليو 2025، بعد اجتيازه للتفتيش من خلال لجنة من مفتشي سلطة الطيران المدني.

وذكرت إدارة المطار – في بيان اليوم الجمعة – أن تجديد شهادة الترخيص يعد إنجازا كبيرا يعكس حرص والتزام جميع العاملين بتطبيق نظام إدارة السلامة “SMS”، وتطبيق القواعد القياسية لتشريعات “annex 14” و “ECAR 139″، والتأكيد على وعي جميع العاملين بالمطار بثقافة السلامة، وتضافر كافة مجهودات العاملين بالمطار للحفاظ على هذا المستوى.

يأتي ذلك في إطار الدور المهم الذي تقوم به إدارات المطابقة والسلامة بالمطارات، والتأكيد على متابعتهم الدورية لكافة المعايير والمقاييس الدولية، ويعكس الدور المهم لسلطة الطيران المدني في تقديم الدعم للمطارات المصرية، والتأكد من تطبيق كافة التعليمات والتشريعات بشكل فعال.