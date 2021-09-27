مطار الغردقة يضبط 3 محاولات للتهريب بالمنافذ الجمركية

تمكن موظفو جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة هشام شرارة مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ترانزيت مطار القاهرة الغردقة رقم MS 044 القادمة من مطار القاهرة الدولي اشتبه محمد على فايد مأمور الجمرك فى راكب بلجيكى من أصل مصرى قادم ترانزيت من أمستردام – مطار القاهرة – الغردقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد قرشى تحت إشراف خالد يحيى رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود أشرطة دواء بحقائب الراكب.

وتم تكليف فتحي محمد عبدالحافظ مأمور التفتيش تحت إشراف راضي مجدي مدير الحركه بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 12 شريطا، باجمالي 116 قرصا من عقار ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقيبه .

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021.

كما تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب لعدد 2 سلاح أبيض وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وكانت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي حيث استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين تلاحظ له وجود سيفين داخل حقائبه.

قام مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود السيفين بين طيات ملابسه داخل حقائبه .

قام صبحي ربيع مدير الجمرك بإبلاغ ادارة شرطة الحماية المدنية بالمطار والذي جاء تقرير المقدم محمد داود بأن السلاح محظور حيازته طبقا للقانون رقم لسنة 394 لسنة 1954

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف محمد عمر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة ابراهيم طه شاهين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود شرائط أدوية .

قام عمرو العميري بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 64 شريط بهم 668 قرص من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات .

قرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب برقمى 121 و 122 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة .

وفي نفس السياق تمكن موظفي الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت اشتبه هانى محمود مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من ألمانيا .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه عبدالعزيز مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات متماثلة.

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد صبرى مأمور الضبط لتفتيش حقائبه فتبين وجود 55 عبوة أدوية بشرية لعلاج سرطان الكبد والرئة والمثانة مخبأة بين طيات ملابسه أسفل الشنطة.

وتقدر قيمة المضبوطات بما يزيد عن مليون جنيه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 152 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.