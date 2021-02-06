نقل وملاحة

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية (صور)

علي متنها 220 راكبا
دعاء محمود 9:02 م, السبت, 6 فبراير 21 9:02 م, السبت, 6 فبراير 21

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استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة Condor للطيران الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت، وتحمل على متنها 220 راكبا، جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار.

وبهذه المناسبة تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، و قام  فريق العلاقات العامة بإستقبال الركاب و طاقم الطائرة بالورود و الشيكولاتة.

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كما تم الاحتفال بقائد الطائرة حيث أنه تصادف أن هذه الرحلة تعد الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

وقد استقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسافرين بالورود كما وزعوا عليهم مواد دعائية عن مصر و مقوماتها السياحية و الآثرية والهدايا التذكارية.

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جدير بالذكر ان تلك الرحلة ستكون منتظمة أسبوعياً ،مع زيادة عدد الرحلات إلي 3 رحلات أسبوعياً في منتصف مارس المقبل.

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بقلم دعاء محمود

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