مطار الغردقة يتصدر قائمة أعلى المطارات المصرية تشغيلا خلال مايو

تصدر مطار الغردقة الدولي قائمة أعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية، للشهر الثاني على التوالي، بعدد ركاب تجاوز نصف مليون راكب، ويليه في الترتيب مطار شرم الشيخ الدولي

جاء ذلك التأكيد وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن إحصائية أعلنتها الشركة المصرية للمطارات حول حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية خلال مايو 2023.



وبحسب إحصائية المصرية للمطارات، فإن مطار الغردقة الدولي، سجل أعلى حركة جوية باستقباله 4551 رحلة جوية على متنها إجمالي عدد ركاب 685 ألفًا و714 راكبًا.



ويأتي مطار شرم الشيخ الدولي، في المرتبة الثانية، بعد تسجيل إجمالي عدد رحلات وصل إلى 3530 رحلة جوية على متنها 483 ألفًا و538 راكبًا.

فيما جاء مطار برج العرب الدولي في المرتبة الثالثة باستقباله 1473 رحلة جوية على متنها 163 ألفًا و814 راكبًا.