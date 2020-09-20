مطار الغردقة الدولي يستقبل أولي رحلات شركة Chair airline السويسرية

بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

استقبل مطار الغردقة الدولي، الأحد، أولى رحلات شركة Chair airline السويسرية القادمة من مدينة زيورخ رقم GM3506 من طراز الايرباص A319، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ٦ أشهر بسبب جائحة كورونا.

يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع الوزارات الأخري والجهات المعنية لتنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة بعد جائحة كورونا.

وقامت مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمطار بإستقبال وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، كما قام فريق من العلاقات العامة بإستقبال الركاب بالورود وتقديم لهم كافة التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر .