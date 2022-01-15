نقل وملاحة

مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات شركة «أيبيريا» الإسبانية قادمة من مدريد

تستمر طوال الموسم الشتوى
دعاء محمود 6:07 م, السبت, 15 يناير 22 6:07 م, السبت, 15 يناير 22

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استقبل مطار الأقصر الدولى اليوم أولى الرحلات المباشرة لشركة “أيبيريا” الإسبانية قادمة من مطار مدريد مع بدء تشغيل رحلاتها بين مدريد والأقصر والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي.

تأتي هذه الرحلات المباشرة إلى مطار الأقصر في إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ومختلف دول العالم.

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وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات بمطار الأقصر باستقبال ركاب الطائرة الإسبانية بالورود والهدايا التذكارية في أجواء سادها الود والترحاب من العاملين بمطار الأقصر بعد أن تم استقبال الطائرة التى وصلت فى الخامسة إلا ربع من مساء اليوم فى أولى رحلاتها بتقليد رش المياه كما هو متبع دوليا فى الوقت الذى قامت فيه الأجهزة العاملة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب داخل صالات الوصول مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

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يذكر أن مطار الأقصر يستقبل رحلات شارتر مباشرة من فرنسا وإنجلترا وسويسرا وإسبانيا.

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بقلم دعاء محمود

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